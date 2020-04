Los tostadores y su gran labor de salvar la industria

Aquí el protagonista es el caficultor, que se ha quedado con producción de la temporada pasada y está a puertas de cosechar la de este año. La única vía para superar la crisis y no perder los granos es acercar el café a la puerta de los consumidores finales.

El café es parte de la canasta básica diaria, siempre ha tenido un sitio en la mesa peruana y ha convertido al país en el séptimo exportador a nivel global. Hay que recordar que el café es el segundo producto natural más vendido después del petróleo.

En los últimos años el buen café peruano, ese de gran culto, que respeta la tierra y valora el trabajo del agricultor cafetalero, ha ganado un sitio gracias a ferias y demás vitrinas de exposición a nivel nacional e internacional. Esta industria ha avanzado mucho en los últimos años, y de un día a otro se ha visto en pérdida razón de la pandemia y confinamiento por el Coronavirus.

En medio de todo eso, han surgido movimientos independientes de tostadores de café que tienen como fin el acercar este producto a los consumidores del hogar, pues por ahora, es la única estrategia para poder continuar con la industria, pues ya no se cuenta con el movimiento de las cafeterías y restaurantes.

El tema es urgente, pues los productores del café se han quedado con lotes de la campaña pasada 2019 y tienen la cosecha del 2020 a punto de darse, una posible pérdida que los tostadores -con sus conocimientos y recursos- están tratando de revertir. Se trata de pagarles un precio justo y que toda la cadena se vea beneficiada.

“Ahora que todo está detenido, los tostadores seremos los encargados de seguir con la industria, porque somos los que hacemos las compras directas a los productores o a las cooperativas y promovemos el consumo interno sin intermediarios”, señala Ricardo Robles de “Pueblo Café”.

El grano verde (crudo) llega directamente a las tostadurias, de ahí, se transforma a un insumo alimentario; lo que antes ocurría era que, luego de ese proceso, el barista (profesional que prepara el café detrás de la máquina de espresso) le daba el toque final en las cafeterías, pero al no estar habilitadas, el proceso de extracción pasa a estar a cargo de las mismas personas en sus hogares.

El tostador es ahora el que asume la gran responsabilidad, pues aparte de ayudar a productor, de guiarlo e instruirlo, deberá mantener el ADN del producto para no perder todo el esfuerzo de las fincas, es por eso que van a encontrar siempre en los empaques la procedencia del café.

“Ahora estamos trabajando con el stock que tenemos hasta que se reactive todo, pero se va a necesitar más y los caminos siguen cerrados. Hay falta de institucionalidad, no existe ninguna cámara de tostadores, solo hablamos entre colegas para compartir información”, menciona Enid Esquivel de la tostaduría “Tika Coffee”.

Por su parte, Francisco García de “Master Coffee”, señala que el café “es un energizante necesario y que en estos tiempos funciona muy bien más aún si la gente trabaja en modo home office, pues este mismo público es el que está acostumbrado a un buen café que no lo encuentran en los supermercados, por eso hay demanda del producto, esperamos que esto crezca”.

Ellos son solo algunos ejemplos de los tostadores que se van acercando con bicicleta o delivery seguro para repartir el café en la puerta del hogar. Tienen claro que no solo es vender, sino lograr que su público disfrute la experiencia y -sobretodo- ayudar al caficultor, que es el corazón de toda esta industria.

La estrategia funciona si hay un público que valora la calidad frente a los enlatados instantáneos industriales que suelen ser obtenidos de subproductos del café, probablemente café de segunda comprando a un bajo costo.

PUEBLO CAFÉ

Ricardo Robles es barista desde hace ocho años y tostador desde hace tres, ha trabajado en diferentes cafeterías, ha sido juez nacional de barismo en dos años consecutivos y ha logrado tener dos marcas de café con los que abasteció a locales de renombre.

Su empresa tostadora es “Pueblo Café”, de ahí salen dos marcas, una de ellas es “Papalelo Café”, caracterizado por ser de un amargo con tueste medio oscuro; la otra lleva el mismo nombre “Pueblo Café”, producto de tueste medio, en el que se resalta la acidez.

Su tostaduría está ubicada en la zona este de Lima, por lo que realiza repartos en Santa Anita, La Molina, San Luis, San Borja, Ate Vitarte, entre otros, también suele llegar a otros puntos previa coordinación.

“Los clientes están entendiendo y apreciando el tiempo que nos damos para llegar a lograr estos productos, es un ritual hacer el café. Cada uno tiene distintas herramientas de extracción de café, desde un chemex, cafetera de casa o gota a gota, prensa francesa u otros más profesionales, todo es válido, porque si el café es bueno, el resultado final es bueno”, comenta.

Su bolsa de 250 gramos cuesta s/30, para lograr ser más efectivo, se ha juntado con dos compañeras baristas para que juntos puedan sacar adelante esto y llegar a otras zonas de Lima. Su día de reparto son los miércoles.

En su maquinaría invirtió 30 mil soles y con este plan puede seguir en pie, su café puede ser gozado también a través de Las Carmelitas en Miraflores, una parada obligatoria para adquirir también el pan francés.

Adelanta también que tiene en mente arriesgar y armar un proyecto chiquito de café al paso, venta por vaso, pero la situación cambia día a día y está esperando el mejor momento para promover esta opción. Pueden contactarlo a través de sus redes sociales https://www.facebook.com/Pueblocafeperu/ o directo al whatsapp 984 332 227.

TIKA COFFEE

La tostadora y barista Enith Esquivel se ha visto rodeada de cafetales desde que tenía uso de razón, pues su familia es productora en su tierra de Costa Rica, país donde hay una fuerte tradición cafetalera, tiene una industria bastante estructurada en cuanto a la metodología de producción, allá el café es considerado un alimento con valor agregado.

Hace siete años vino al Perú, a través de una empresa que la solicito por su gran experiencia de más de quince años, puso su tostaduría en la zona norte de Lima planteándose la meta de hacer crecer el mercado y de fomentar el culto por el café.

“También vi que una de las ventajas de quedarse aquí es que podía dar un servicio de tostaduría de café, que pocos hacían, hacer control de calidad, y de paso, crear una marca de café tostado diferenciado, trabajando solo con producto peruano”, comenta.

Brinda asesorías a productores, ha conocido y estudiado una gran parte de la zona cafetalera del territorio, participó también en el certamen Taza de Excelencia, lo que le permitió conocer aún más orígenes y tener más contactos.

Su empresa se llama “Andean Coffee” y desde ahí parte su café tostado llamado “Tika Coffee”, actualmente tiene granos de Junín (Huancayo) con notas a chocolate, dulce, floral y cítrico.

Una gran ventaja es que su tostaduría está ubicada en el distrito de San Martín de Porres, cubriendo otras zonas aledañas como Los Olivos, Independencia y hasta Comas. Puede llegar a otros puntos como San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena, San Isidro, Miraflores, Lince y Jesús María, previa coordinación.

El precio básico es de s/27 por 250 gramos, para mayor información, pueden entrar a sus redes sociales https://www.facebook.com/TikaCoffeePeru/ o directamente a su whatsapp 946 693 011

MASTER COFFEE

Lo propio está haciendo Francisco García, tostador y barista de la tostaduría “Master Coffee”, que va recopilando pedidos por semana, cubriendo la zona del centro de Lima, llegando hasta el Rímac y San Juan de Lurigancho.

Los repartos son una vez por semana alcanzando entre 4 a 5 distritos, pues sabe que la clave para que los contagios frenen es salir lo menos posible. “Cuento con una empresa de delivery que mantiene los protocolos de higiene necesarios pues trabaja solo en el rubro de alimentos de primera necesidad”, comenta.

Tiene la presentación 300 gramos a s/25, que incluye el delivery, el producto viene en grano o molido. Su lote actual es el de Cajamarca (Pomahuaca-Jaén), exactamente de la finca El Edén.

“Ahora las cafeterías están en pare, porque no saben lo que va a pasar, algunos prácticamente perdieron el negocio, a los caficultores se les ha juntado todo sin poder vender, algunos no podrán cosechar porque no tienen con que pagarles a sus trabajadores, el café no espera, se está cayendo”, afirma con preocupación.

“Maquila tu Café” es su proyecto nuevo y trata del servicio de desarrollo de una marca propia para algunos locales-cafeterías, una forma de reactivarse parcialmente. Francisco señala que tiene rentabilidad, gracias también a su directorio de productores, lo que permite a sus clientes elegir la procedencia del café en verde.

De esa manera, también puede sacar adelante su planta de tostaduría, en la que ha invertido un gran capital, comprando balanzas, tostadora de 10 kilos, moledor, selladora, entre otros. Pueden contactarlo en sus redes sociales https://www.facebook.com/MasterCoffeePeru/ y a su teléfono 946 566 749.