Los políticos no deben tener reserva tributaria ni secreto bancario

El economista Farid Matuk es candidato al Congreso de la República por el Frente Amplio con el Nro. 36 para Lima Metropolitana. Diario UNO lo entrevistó respecto a sus principales propuestas de campaña.

—¿En qué consiste tu propuesta de apertura total de los datos para las personas públicas?

—Sí. La propuesta central es calatear a los políticos. Consiste, en, por ejemplo, desde el año 2000, los bancos informen todo el dinero que han tenido, los préstamos que han tomado, cómo lo han pagado. Que la Sunat indique todos los impuestos que han pagado, las deudas que han tenido, que la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) indique, de cuántas empresas son accionistas, cuándo han comprado o vendido en la Bolsa de Valores.

Además, que la Sunedu confirme si la persona estudió y dónde, las notas que sacó en la universidad, los cursos, que Reniec publique su parentela completa, hijos firmados, dentro o fuera del matrimonio. Por su parte, la Sunarp diga todas las propiedades que ha tenido, comprado, vendido, muebles, inmuebles.

Hacer pública toda esta información que está en la base de datos que tiene diversas instituciones del Estado; la reserva tributaria, el secreto bancario, la protección de datos en general, que una persona pública sea pública, esto significa que no haya nada que no se sepa.

—Es que hoy toda la gente desconfía…

—Porque el principal problema que tenemos es que la presunción de honestidad ha desaparecido. Por ejemplo, PPK llenó el formulario de declaración de intereses, fue un engañamuchachos, porque después nos enteramos que tenía conflicto de intereses.

Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) te hace llenar un formulario donde pregunta dónde trabajó y cuánto gana, pero lo que no queda claro si el dinero que ha hecho proviene de donde ha trabajado.

—¿No tendrían derecho a la privacidad?

—La persona tiene derecho a la privacidad, sí, pero si se mantienen en la esfera privada, pero si quiere entrar a la esfera pública, con todo lo que hemos visto, el mínimo derecho de los ciudadanos es que todo lo que está en las computadoras del Estado,sea revelado, de tal manera que los votantes tomen una decisión informada.

—La gente sabría por qué tipo de político realmente está votando…

—Eso es lo fundamental, entonces, si a mí no me importa que el postulante fue abogado de narcotraficantes, homicidas, pero lo sé. Si el postulante tiene casa de playa, casa de campo, departamentos y resulta que no paga impuestos en Sunat, quiero saberlo.

También si el postulante le tiro perro muerto al banco, después volvió a pedir prestado y lo volvió a perromuertear, lo quiero saber. Toda esa información está en la base de datos del Estado. Entonces, si la persona quiere ser pública, no debe tener ningún derecho a la reserva, a la protección.

—¿Qué otra propuesta tiene?

—Una segunda propuesta es que la Sunat y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tengan el acceso al secreto bancario. Fuera de los políticos tenemos al sector privado, en el que hay personas que hacen dinero pero no pagan impuestos.

Entonces, por un lado está la historia de las exoneraciones, por lo que se sugiere que ya no haya más, por ese lado no voy a abundar. Pero lo importante es que Sunat tenga acceso al secreto bancario y la UIF también.

Por ejemplo, un reciclador gana al día entre 50 y 100 soles, va con su triciclo hasta un corralón en El Porvenir, en La Victoria, y le pagan en efectivo. Pero esa persona que tiene los 50 o 100 soles, tiene un terreno grande donde acumula lo reciclado y cada tres meses vende todo lo que ha comprado a los recicladores, y lo vende por 150 mil dólares, y al año no paga ningún impuesto. Por eso, lo que tenemos que diferenciar en la informalidad, es el que está con ingresos de subsistencia, del que es el empresario informal.

—Los millonarios informales abundan…

—Así es. El que tiene cinco combis o mototaxis, está sentado sobre 100 mil dólares, y tiene gente trabajando para él o ella, que está con ingresos de subsistencia, que son: el chofer y el cobrador quienes laboran 12 horas diarias. Pero el dueño está sentado en su casa, recogiendo dinero y tampoco paga impuestos.

Otro ejemplo es el médico de la clínica de lujo que solo acepta pago en efectivo. Ese médico guarda su dinero en el banco y debe tener una tarjeta de crédito fabulosa y no paga impuestos.

Esto demuestra que tenemos un conjunto de actividades en las que el empresario que gana mucho dinero debe pagar impuestos, y está visible, no puede vivir ocultándola, por ejemplo, el médico se ha comprado un carraso, la transacción debe estar registrada en la Sunarp.

En el caso del que acumula reciclaje en El Porvenir, viene un exportador de fierro viejo, que lo vende a las acerías en el extranjero y le paga 50 mil dólares al contado al empresario reciclador. Y esta persona no duerme con esa cantidad de dinero en su casa, porque lo asaltan o lo matan. Si no, lo deposita en un banco, Sunat debe tener acceso a eso.

Estas son mis propuestas en materia tributaria para elevar la presión tributaria, y de esta manera haya más recursos públicos para lo que sea pertinente; como salud, educación o seguridad.