Los obreros en construcción civil deben ser incluidos en el “bono universal”

Entrevista a Luis Villanueva Carbajal, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), organización sindical que viene luchando en Lima y todo el Perú por el apoyo para los trabajadores del sector.

—Los obreros de construcción civil se están movilizado en diversas regiones del país demandando al Gobierno se les incluya como beneficiarios del bono S/. 760, ¿Qué tanto los ha afectado la pandemia?

—Desde el 30 de abril se han movilizado en Lima y en algunas ciudades del País. Primero en nuestro local de La Victoria, el 4 de mayo frente al Ministerio de Economía, el 6 en el Ministerio de Trabajo y el 8 en el Ministerio de Vivienda. También nos hemos movilizado en el Cusco, Ayacucho, Huánuco, entre otras ciudades.

La razón es que los obreros no tienen ingresos durante toda la cuarentena. Y no acceden a ninguno de los apoyos sociales (bonos) otor­gados por el Gobierno porque aun cuando hayan trabajado solo un mes en planilla en los últimos doce meses antes del inicio de la cuarentena, se los toma como trabajadores depen­dientes, por lo que no califican para el “bono quédate en casa”, “bono independiente” ni para los otros apoyos sociales que implementó el Gobierno para aliviar los estragos del aislamien­to social obligatorio.

—¿Han conversado con algunos representantes del Gobierno?

—Desde el inicio de la cua­rentena hemos conversado con diversos representantes del Gobierno, incluyendo del Ministerio de Trabajo. El direc­torio del SENCICO, entidad que capacita a trabajadores de la construcción, acordó destinar a manera de préstamo parte de su fondo S/ 111 millones para otorgar un apoyo a los obreros en construcción, préstamo que los empresarios se han compro­metido devolver desde junio de 2021.

Sabemos que en la reciente sesión de la Comisión de Vivien­da del Congreso de la República el ministro de Vivienda, Rodolfo Yáñez, ya señaló que está en ma­nos del Ministerio de Economía la distribución de este monto.

Pero eso no termina ahí. Los obreros en construcción civil deben ser incluidos en el “bono universal”.

—Pero la construcción se encuentra en la fase 1 de la reactivación económica. ¿Aun así consideran el bono para el sector?

—La fase 1 solo empleará a un reducido número de obre­ros, se calcula que a 11,500. Nos preocupan los otros 435,000 que van a continuar sin trabajar. Además, durante más de 50 días de cuarentena, los obreros han sobrevivido endeudándose, porque la mayoría no tiene aho­rros, debido a que su trabajo es eventual, por lo que tienen gran­des periodos de desocupación que solventan con sus ahorros o realizando “cachuelos”, algo que no han podido hacer en cuarentena.

El obrero de construcción civil, por el tipo de relación laboral y el alto grado de rota­ción no tiene un depósito de CTS para retirar al término de su relación laboral.

—Han apoyado también la liberación de los aportes de la ONP. ¿Por qué?

—Estamos en desacuerdo que la crisis deban pagarla los trabajadores con el dinero de sus pensiones, hipotecando su futuro, pero respaldamos la propuesta de que los afi­liados a la ONP reciban un bono, porque no han reci­bido nada, y también las propuestas de una solución para aquellos que no han cumplido con los 20 años de aportes a la ONP, porque en el Perú hay una alta in­formalidad empresarial. En construcción, la media es de 3 o 4 meses de trabajo en planilla.

Es decir, que, para acu­mular 10 años de aportes, se debe trabajar 30 años, y para los 20 años, serían 60 años de trabajo, de acuerdo a esas estadísticas.

Exigimos la restitución del derecho a la jubilación con 15 años de aportes en el sistema público para los obreros en construcción civil, derecho conculcado por la reforma previsional de los 90’ durante la dictadura fujimorista. Por eso hemos enviado al Gobierno una propuesta para consolidar un sistema de pensiones de carácter público y unificado con un directorio de carác­ter tripartido que absorba al SNP, el SPP y Pensión 65, entre otros.