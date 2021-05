Los motivos de Keiko

Cuenta una fábula popular que existía un pastorcillo llamado Pedro que, aburrido de cuidar a sus ovejas, decidió interrumpir la paz de sus vecinos gritado ¡Lobo, lobo! Pero cuando llegaron no vieron nada, sino la risa de Pedro. Al tiempo volvió a hacer la chanza y a reírse más fuerte. Un día, un lobo acometió a su manada, gritó, gritó y gritó, pero nadie le hizo caso. Había perdido credibilidad y tres ovejas.

Hoy en el Perú la historia del pastorcillo se repite. En esta segunda vuelta, los poderes económicos, los medios de comunicación y los dirigentes políticos tradicionales se han puesto a gritar que viene el comunismo, en su versión chavista. No hay pobreza, no hay desempleo, no hay mal manejo de la pandemia, no hay centralismo, no hay corrupción, no hay educación deficiente, no hay monopolios, no hay abusos al consumidor, etc sino solo el fantasma del comunismo que se cierne sobre nuestra patria.

A esta grita contra el lobo, los partidarios de Keiko Fujimori acaban de sumar a la Conferencia Episcopal Peruana, que su Carta al pueblo de Dios puntualiza que «siempre ha rechazado y condenado al comunismo y al capitalismo salvaje». El texto ha sido mutilado para que solo condene al comunismo.

El problema es que, como en la fábula, no es la primera vez que se grita que viene el lobo. La derecha así lo hizo en 1962, cuando sacó avisos en los diarios acusando a Fernando Belaúnde Terry de «comunista, ateo y divorciado», así lo hizo también cuando en 1969 llamó comunista al general Juan Velasco Alvarado, y así continuó motejando de comunistas a los candidatos que levantaban propuestas de cambio como Alan García en 1985, Alejandro Toledo en 2001, Ollanta Humala en 2006… Si todos ellos hubiesen sido comunistas, el Perú sería el país que más presidentes comunistas ha tenido en América Latina.

La novedad de la primera vuelta fue llamar a Pedro Castillo no solo comunista sino también «terruco» (modismo quechua para designar a los terroristas), y el extremo de la segunda vuelta ha sido el «perruqueo», cuando un hotel canino publicó un aviso en el que anunciaba que no aceptaría perros de familias comunistas.

Tantas veces se ha gritado estos días contra el lobo comunista, en paneles y pantallas televisivas, que ya nadie cree que vendrá. Ni siquiera el propio Pedro.