Los Indie-gentes

Inkas Mob, grupo pionero en el trap peruano, alista el lanzamiento de TOTZY, su cuarto álbum discográfico, para este 28 de agosto. Ese mismo día celebrarán el estreno con todos sus seguidores en una fiesta virtual. El disco estará disponible en todas las plataformas digitales.

TOTZY apuesta por la unión que nos trae de los mejores exponentes del trap peruano en un sólo disco y encierra en sus siglas a Trap One Team Zoo You. Partiendo de nuestra historia, se apropian del significado del Tahuantinsuyo al tomar uno de los pilares del Imperio Inca: la unión para triunfar.

Este disco trae 12 canciones y colaboraciones con más de 20 artistas, raperos y productores que destacan en la escena del Trap y Hip Hop peruana. Entre ellas, encontrarán canciones con Strong Black, Young Eiby, Sloowtrack; por nombrar a algunos.

Cada palabra en Trap One Team Zoo You es parte de lo que Inkas Mob ha ido construyendo en estos seis años y consolida en TOTZY: Trap hace referencia a que son el primer grupo en hacer un disco del género en nuestro país, one al ser únicos en las fusiones, letras y beats que crean, team porque ser un equipo es parte fundamental de la banda, zoo representa el respeto que tienen los inkas a la naturaleza y espiritualidad y you es la esencia de que nada en la vida va a ser más importante que tú mismo.

Este álbum marcará un antes y después en la escena urbana de nuestro país. Los singles “Hola” y “Fuck the Police” nos han ido mostrando un poco de lo que se viene y la espera se termina este 28 de agosto.

ALGO MÁS

El colectivo, formado por Ginola, Flavor, Jhony Welker y Nero Lvigi en el 2014, ha logrado consolidarse gracias a sus potentes letras sobre la realidad peruana y beats innovadores que han logrado que el público conecte con ellos y su música. Además, cada uno tiene proyectos artísticos que trabajan en paralelo a Inkas Mob.