Logra un sueño reparador

Mantener una salud emocional es mantener una vida saludable; el estar expuesto a situaciones que demandan el control de los pensamientos, sentimientos, estrés y ansiedad que usualmente pasamos día a dia y que logran con el tiempo dañar nuestro organismo. Estas dificultades que normalmente todos sufrimos pueden convertirse en un problema duradero y peligroso; generando complicaciones psicofisiológicas, como fibromialgias, cefaleas, colon irritable; que podría deteriorar la calidad de vida a causa de tratamientos farmacológicos.

El estrés y los problemas con la familia, el trabajo o la escuela, pueden desencadenar enfermedades mentales o empeorarlas, de no tener un control o tratamiento adecuado.

Vida C le ofrece un producto natural que ayuda a combatir los trastornos que podemos sufrir por estas causas. A este producto se le conoce con el nombre de Pasconal, un relajante natural de origen alemán, siendo la combinación perfecta por sus componentes como la avena sativa (mejora los trastornos del sueño y agotamiento psíquico); valeriana (regulariza las alteraciones del sueño y ansiedad); ignatia (trastornos nerviosos; depresión; espasmos de órganos y músculos; tarántula (controla la hiperexcitabilidad; hipersensibilidad); veratrum ( alivia los trastornos del estado de ánimo) permiten obtener un sueño reparador y mejora el estado de concentración. Uno de los principales beneficios es que no causa dependencia o somnolencia, logrando realizar sus tareas diarias con total normalidad (manejar, trabajar, etc.)

También puedes complementar tu tratamiento de Pasconal con Vitamina C endovenosa fortaleciendo el sistema inmunológico, disminuyendo la depresión ya que permite la síntesis de neurotransmisores sustancia importante para nuestro cerebro.

“Es momento de mejorar nuestras vidas, dile adiós al estrés”.

