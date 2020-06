Lo sacaron por “viejito”

A través de un comunica­do, Universitario anunció el despido de su técnico Grego­rio Pérez y su comando téc­nico compuesto por Edgardo Adinolfi y Daniel Curbelo. La rescisión del contrato se debió, según el club, a la normativa laboral vigente en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional.

Universitario aduce que era complicado seguir con­tando con los servicios del técnico uruguayo por moti­vos de salud. Y se basa a los hombres de la tercera edad, estarán con restricciones cuando vuelva gradualmen­te a las actividades el país luego del confinamiento. En otras palabras, lo sacaron por “viejo”.

“El médico responsable ha emitido un informe res­pecto a los trabajadores del Club considerados como “población vulnerable”, concluyendo que estos no pueden desarrollar su tra­bajo de manera presencial por el alto riesgo que esto significaría para su salud y vida”, dice parte del co­municado.

Pérez de 72 años, acep­tó la medida y se despidió con pena de los jugadores a través de un audio, pero añadió algunas cosas más de su salida. Todos sabemos que en estos días se comen­taron algunas cosas sobre los inconveniente que tenía para trabajar y yo les puedo comentar que yo me iba a ser responsable de lo que podía pasar, pero la admi­nistración entendía que no se podía hacer responsable ni de mí, ni de Curbelo y por ello nos pidieron que firmemos un documento y también la familia, esto úl­timo ya no era posible”.

Por el momento, Universi­tario no comunicó nada sobre quien será el remplazante, ni las próximas actividades del equipo.