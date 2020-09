LO MEJOR DE LOS REPORTAJES DOMINICALES

Pero, la imagen de esta tierna figura corre peligro. Ha salido harta competencia con la pa(l)ta en alto. Cierta legisladora, cremosa y ver­de -por dentro, la que gana chibilines al conectarse al ZOOM, una congresista ‘breve’ y ojalá que no regrese nunca más a la política.

Todo empezó con una joven mujer peruana que nos sacó una sonrisa en momentos trágicos con su alegría sin igual, en medio de la pandemia, y a pesar de la incertidumbre, siguió trabajando día a día en el mercado mayorista envuelta en el traje de una palta, dando brincos con su dulce voz.

GENIO Y FIGURA ¿Alguien en el mundo puede creer que una congresista haya salido a repartir turrones en plena pandemia? Las imágenes no mienten, a pesar de la negativa de esta Congresista. Sacó a repartir estos productos golosinarios a la gente, olvidán­dose de la pandemia. No le importó la distan­cia social, los ascendentes en contagios, los asintomáticos, los vulnerables. Ella misma era: la Palta Infeliz, quiere marketearse, salir en la foto, robar cámara, y no tiene pepa. En el fervor de lo devuelto de la ONP a sus asegurados perdió los estribos y causó que serenazgo, policía, manifestantes, estén muy juntos y sepa Dios quién más se irá a contagiar por el Coronavi­rus. Es pequeña, verde, pero recontra dura.

“Llévame a su casa, hágame ensalada”, canta a voz en cuello, desde su progra­ma Telechup, el cual no ve ni su militar favorito. Frente a la cámara, habla como si estuviera en el selfie, y con lo que hizo en la semana se volvió Estrepitosa. Fiel devota del Señor de los Telesup, con el Luna Baby, es una clase de palta resbalosa; trastabilla y se desliza de muela. Cuando te la cruzas, sabes que está salada (aunque palta rica, no es).

La gran cosecha y selección de LA PALTA INFELIZ no tiene pierde ¡Llévatela, ya!