Lo frenó en seco

Sabor a derrota. Alianza Lima a quedar con bronca e impotencia pues tras ir ganando cómodamente en los 45’ iniciales 2-0 a Deportivo, Llacuabamba, se dejó empatar en la fase final, llegando el segundo gol de su rival sobre el término del partido celebrado en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

Daniel Ahmed, quien había sido oficializado como técnico de Alianza hasta fin de año, no varió la oncena que vino de golear a FBC Melgar 4-0, aunque si una modificación estratégica, pasando Carlos Beltrán como un tercer central y era quien tenía mayor libertad para bloquear el juego de la volante rival.

AL comienzo, le dio resultados porque le cortaron los circuitos a su rival, teniendo un buen control del balón en la etapa inicial. A los 15’,el delantero chileno Patricio Rubio aprovechó un balón en el área adversaria, y no perdonó ante el arquero Ovando, mandando el balón a la red. Era el 1-0 parcial

Con esa ventaja y tomando el control de juego, Alianza aumentó el marcador a los 38’, por acción de Kluivert Aguilar, quien con certero remate, superó la floja resistencia del arquero Ovando. Así se fueron al descanso.

En el complemento, Alberto ·”Chochera” Castillo, técnico del Llacuabamba, hizo ingresar a Trauco y eso le permitió que Valera se desenvuelva mejor en el área de los íntimos.

Es así, que a los 63’ Alex Valera se las ingenió, para dejar en jaque a la defensa íntima y no perdonó frente a Rivadeneyra, anotando un golazo, para el descuento de su equipo.

Alianza Lima sintió la pegada, y perdió el control del balón, por el buen trabajo que cumplió su rival, aunque la dejadez y el desgaste también le jugaron en contra.

Ni Medina, Cornejo, Arroé entraron bien, y Beto da Silva, si bien se le notó mejor y buscó la individual, erró una oportunidad clara para esturar la diferencia.

Cuando el partido terminaba, a los 90’, Kevin Santamaría puso el 2-2, tras continuos errores defensivos de los íntimos, sellando el resultado final.

Alianza Lima llegó a las 26 unidades en el Acumulado y a los cuatro puntos en el Clausura (Grupo B), debi8endo pensar en próximo partido del lunes ante la César Vallejo de Trujillo, un rival duro.

ALINEACIONES:

ALIANZA LIMA: Rivadeneyra; Salazar, Duclós, Ascues (Arroé), Gómez; Beltrán, Ballón, Mora (Cornejo), Cruzado; Rubio (Da Silva) y Aguilar (Medina). DT: D. Ahmed.

LLACUABAMBA: Ovando; Mendoza (Velasco), Uculmana, Calderón; Sánchez, (Viza) Vásquez, Santamaría, Pachas, Raguso; Bustamante (Trauco) y Valera. DT: A. Castillo.

ÁRBITRO: Joel Alarcón

En otro partido efectuado ayer, Cusco F.C. y Sport Huancayo empataron 0-0. Para hoy sábado están programados los siguientes partidos: 11:00 a.m. Alianza Universidad vs Carlos Stein; 13:15 p.m. Cienciano vs Binacional; 15:30 p.m. UTC vs Atlético Grau y 18:00 p.m. San Martín vs Sporting Cristal.