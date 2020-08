Llegó Binacional

Luego de ocasionar un hecho bochornoso y que­dar detenido por la Policía Nacional del Perú por ma­nejar en aparente estado de ebriedad y quebrar las normas del toque de que­da, el delantero de Sporting Cristal, Ray Sandoval pidió disculpas por su lamenta­ble comportamiento.

Arrepentido por su com­portamiento nada profesio­nal del sábado último, Ray Sandoval hizo una mea cul­pa y pidió disculpas. Señaló que sus actos son privados y que reconoce que tuvo en falta.

“Quiero pedir discul­pas de antemano por mi acción. Creo que todos cometemos errores y yo cometí uno al actuar así. Las razones y mis motivos son privados no tengo por qué ventilarlos. Con esto no me excuso de mi acto y es el motivo por el cual mis disculpas públicas”, señaló Ray Sandoval.

“Por último quiero dejar muy en claro este punto. Sé la clase de persona que es mi pareja. Ella no tiene nada que ver con mi error. Ella ni nadie van a influir en mis acciones o toma de decisiones. Ella y los míos saben la verdad de lo que pasó y eso es lo que me im­porta. Gracias y disculpas”, agregó en una historia en Instagram.

Sporting Cristal anun­ció que seguirán recabando información sobre el inci­dente en el que Sandoval fue detenido por manejar en aparente estado de ebrie­dad e infringir el toque de queda.

POSIBLE SANCIÓN

Ray Sandoval protagoni­zó bochornosos hechos en la noche del sábado tras ha­ber roto el auto de la madre de Sebastián Lizarzaburu. Tras ello, según el modelo, el delantero celeste intentó darse a la fuga; sin embar­go, debido a los efectos del alcohol, estrelló su auto en la avenida Canevaro.

El dosaje etílico arrojó 1.73 gramos de alcohol por litros de sangre, más del triple de lo permitido, por lo que Sandoval quedó detenido en la comisaría de Lince. Ante estos sucesos, Sporting Cristal emitió un comunicado en sus redes sociales.

El club celeste emitió un comunicado en horas de la tarde, explicando qué medi­das tomarán para conocer qué es lo que realmente sucedió y poder tomar una decisión final sobre el fu­turo del jugador.