Llega lote de medio millón de pruebas rápidas

En medio de las críticas y cuestionamientos al programa Reactiva Perú, la ministra de Economía, María Alva, estimó que este plan de préstamos garantizados por el Gobierno para evitar que las empresas dejen de pagar a empleados y proveedores durante el estado de emergencia por el Covid-19, estaría implementado al 100% «el jueves o viernes» de la próxima semana.

En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, Alva Luperdi explicó que el programa está siendo evaluado por la Contraloría de la República, que daría su opinión favorable el lunes próximo. «Hay muy buena actitud en el contralor y su equipo en darle celeridad y hay un primer compromiso a poder responder el lunes», apuntó dijo.

Tras el visto bueno de Contraloría, explicó la ministra, se aprobaría la normativa en Consejo de Ministros para darle luz verde al Banco Central de Reserva (BCR) a que subaste las tasas de interés. «Con la aprobación del Consejo de Ministros el BCR podría hacer el mecanismo que ha planteado, que se basa en subastas de tasas de interés», refirió.

Entre las críticas al programa figuran dos principales: el límite por empresa, fijado inicialmente en lo que sea menor entre un mes de ventas y más o menos tres meses de planilla, lo que perjudicaba a las empresas más intensivas en mano de obra. Este tema ya se corrigió; ahora el límite es la mayor de esas dos cantidades.

BANCOS PRIVILEGIAN SUS INTERESES

El otro cuestionamiento puntual tiene que ver con que la garantía del Gobierno, que es la esencia del programa, no cubra el 100% de los préstamos que entreguen los bancos y demás entidades financieras. El Ejecutivo no ha retrocedido de momento en este punto, y según fuentes allegadas al sector, del lado de las entidades bancarias tampoco habría voluntad para ceder, pues estarían no solo cautelando el propio capital, sino privilegiando sus intereses gananciales en medio de la crisis.

Aunque los expertos que están favor de una cobertura al 100% alegan que una garantía por menos obliga a los bancos a hacer una evaluación de los préstamos, lo que puede demorar la entrega de estos y restarle efectividad al programa, la actitud de los representante de la banca llama particularmente la atención, si se tiene en cuenta la bonanza económica de la que han gozado las entidades financieras durante décadas de un modelo neoliberal. Hoy, la deshumanización en la alta dirección de estas entidades se hace evidente.

Según el MEF, el programa atenderá a todo tipo empresas, incluyendo las micro y pequeñas empresas (mypes), a los cuales se ofrece créditos de hasta 30.000 soles con una garantía de hasta 98%. «El ticket promedio de las mypes es 10 mil soles, por lo que la cobertura será hasta 98%», remarcó la ministra.

MEJORARÁN FAE-MYPE

Alva Luperdi anunció también que la próxima semana se aprobarán una serie de medidas para mejorar el Fondo de Apoyo Empresarial FAE-Mype, principalmente en las condiciones del crédito.

A la fecha, dijo. se han atendido a 22.405 mypes que comprometen desembolsos de 188 millones de soles. «Adicional a ello hay una demanda que será atendida en los próximos días de 71.000 mypes que representarían un desembolso de 813 millones de soles», agregó, al destacar que el programa está orientado a las mypes con un fondo de 300 millones de soles «que permite un apalancamiento de 1.500 millones».