Líder en observación

El brasileño Vinicius fue protagonista del partido, pero aún sin brillar. Tiene más velocidad que sus rivales, a veces los elude, pero no tiene la inteligencia suficiente para sacar provecho a su talento y casi todas sus jugadas terminan mal. Además del garoto, el técnico Zidane puso a James Rodríguez desde el inicio y como en el partido anterior, su sistema no funcionó. Pese a ello venció 2-1 a Real Sociedad y está ahora en la cima de la Liga.

El VAR intervino en las tres jugadas que del partido que estuvieron ligadas al gol. La primera con un penal sancionado, por un derribo dentro del área a Vinicius. Hay dos imágenes que son inversas. En la primera parece que hay contacto en la bota de apoyo del jugador y en la otra da la impresión que ni siquiera toca al brasileño.

Luego un gol del recién ingresado Janu­zaj (el mejor del partido). El nacionalizado belga remató fuerte desde fuera del área. Fue un golazo, pero el juez entiende que Merino obstaculiza la visión de Courtois y decidió anularlo, luego de la revisión del VAR. La imagen muestra que es el rival más cercano al portero, pero lo suficientemente lejos para no interferir en la acción.

Finalmente, en la acción del gol de Benzema, el francés aparece acomodarse con el brazo la pelota antes de rematar para vencer al portero. La imagen muestra que el balón es acomodado por Benzema un poco debajo del hombro, por lo que el juez interpreta que es válida acción luego de consultar con el VAR.

NO FUNCIONA

Esta vez Zidane decidió cambiar a Val­verde como extremo derecho que fue un fiasco ante Valencia y lo puso en el cen­tro del campo donde rinde más, pero lo puso al lado de Casemiro y eso tampoco lo sintió cómodo. El brasileño hace todo el “trabajo sucio” que justamente requie­re esa ubicación y si bien el uruguayo colaboró un par de veces en jugadas de ataque, luego se diluyó.

La gran apuesta de Zidane fue ubicar a James por la derecha, pero no como un atacante, sino como volante. Realizando una línea de cuatro en el mediocampo cada vez el su rival tenía el balón. Fue un extraño sistema, pues si bien Vinicius jugaba como extremo por izquierda, James lo hacía como volante externo por dere­cha. Esto hizo que el colombiano tenga un partido tan incómodo como le fue con Valverde en la fecha pasada.

GOLES

Si bien no funcionaba Real Madrid como equipo, no tenía mayor problema, pues su rival no le hacía daño. Sólo cuando se atrevió a sacar al único delantero Isak y al media punta Odegaar e ingresaron Willian José y Januzaj, Real Sociedad tuvo poder ofensivo, pero ya estaba con el marcador en contra. Encima, el juez no le convalidó un gol al belga.

El primer tanto fue obra de Sergio Ramos luego de convertir un penal a los 50’, luego amplió Benzema a los 70’. Final­mente recortó Merino a los 84’. Sólo en la parte final, Zidane se animó a corregir el equipo y jugar con dos verdaderos extre­mos cuando ingresó Ascencio por James, También ingresó Mariano por Benzema estaba fuera de ritmo. Real Sociedad pugnó por el empate, pero no le alcanzó.

El triunfo del Real Madrid le permite alcanzar la punta y superar a Barcelona por la regla de que si hay empate en puntos, se ve el resultados de los parti­dos directos. En este caso, Real está con ventaja sobre el equipo catalán.

IVLEV MOSCOSO

Editor Deportes