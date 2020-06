Leslie Shaw estrenó su nuevo sencillo promocional “Estoy Soltera”

“Estoy ansiosa por hacer lo que Dios me ha regalado que es cantar”, afirma Eva Ayllón. La primera cantan­te nacional se prepara para ofrecer “Con Amor y Fe por mi Perú”, su primer concierto online, con toda su banda, a sala vacía, desde el Teatro Peruano Japonés. El strea­ming con el que le rendirá homenaje a la Patria estará disponible en la plataforma de TLK Play, a partir del 28 de julio.

“Esta es una nueva ex­periencia para mí. Estoy muy contenta porque voy a cantar con mis músicos nuevamente. Vamos a estar a cierta distancia, obviamente, pero vamos a estar juntos. La gente, el público lo va a disfrutar mucho también. Todos, coincidimos en darle un poco de alegría a tanto sufrimiento que ha pasado y que sigue pasando la gen­te en el Perú y en el mundo por esta pandemia”, refiere la ganadora del Grammy a la Excelencia Musical.

Y que mejor momento para rendirle homenaje a nuestra tierra que en Fiestas Patrias. “En ‘Con Amor y Fe por mi Perú’ estarán todas las canciones que hacen homenaje a nuestra tierra. Advierto para que sepan lo que van a escuchar o ver en este concierto producido por DEA Promotora. Esta es la oportunidad que tengo para hacerle un tributo al Perú a nombre de todos, cantando puras canciones donde siempre se pronuncie la palabra Perú. ‘El orgullo de nuestra tierra’ y esas cosas lindas que se han hecho solo para homenajear a la Patria”, comenta Ayllón.

La destacada cantante, pide a Dios salud para reto­mar los proyectos que han quedado pendientes, como la celebración masiva de sus cinco décadas de carrera mu­sical y sus giras pendientes por el exterior.

La artista que asegura “deberle su vida a la músi­ca” les pide a sus seguidores respetar los protocolos para poder superar la Covid -19. “No se olviden de que hay que lavarse las manos a cada momento, hay que estar pendientes de la higiene, no se quiten la mascarilla, no salgan de sus casas si no es necesario. Recemos mucho, seamos conscien­tes con nuestro prójimo. Me da mucha pena saber que hay mucha gente que vive del día a día. Ver tantos problemas en la TV es muy doloroso, aun así, les pido que se cuiden. Mantengan la distancia social porque uno nunca sabe qué pueda pasar con el que está detrás o delante de ti”, concluye al cantante.