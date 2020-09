Le empató en el último minuto

Ivlev Moscoso

Mientras el mundo sigue atravesando el peor momento de la pandemia, el fútbol no para. La excelente demostración de técnica y táctica de la Liga de Campeones, ahora cambia de escenario para seguir apreciando el talento de los jugadores europeos desde casa. La segunda edición de la Liga de Naciones de Europa, comienza cuando ni siquiera se disputó la Euro 2020. Alemania y España, los campeones mundiales del 2014 y 2010 abren el telón. Un partido en medio amistoso y medio oficial.

El torneo tuvo como principal idea que los equipos grandes y chicos del Viejo Continente jueguen entre sí. Para que no existas enormes diferencia en los duelos amistosos. La UEFA preparó grupos con países, más o menos del mismo nivel. Sin embrago, la idea fue mejorada y para que las selecciones no jueguen por nada, se preparó una especia de premio consuelo.

Los equipos que logran alcanzar el trofeo en sus diferentes Ligas, tienen opciones a clasificar a la Eurocopa o Mundial, según sea el caso. Esto se hizo para que selecciones como Holanda o Italia que no estuvieron en Rusia 2018, tenga otro camino posible, en caso no clasifiquen directamente (Eliminatoria).

Así el torneo amistoso, tiene algo de importancia. Si bien es difícil que las principales selecciones no clasifiquen directamente a Qatar 2022, siempre existe una remota posibilidad que no sea así. Como Holanda que acabó tercera en su serie para Rusia 2018 y ni siquiera compitió en los play off.

Sin embrago, los más beneficiados no son las selecciones grandes. Pues ese mismo criterio se aplica a todas la Ligas. Es decir que el ganador de la Liga 4, también tendrá una oportunidad extra para clasificar a Qatar 2022, en caso que no lo hiciera por la eliminatoria mundialista.

ALEMANIA

La jornada comienza hoy con 10 partidos. El más influyente es Alemania ante España en Stuttgart. Los jugadores del Bayern de Munich salvo Sule no estarán en la formación titular de Alemania. Daría la impresión que Alemania jugará con 4-2-3-1, aunque el técnico Low sostuvo que los más probables es empezar con tres defensores y dos laterales volantes.

En cuanto a España, es un equipo muy distinto al que estuvo en el último mundial. El técnico Luis Enrique optó por muchos jóvenes buscando darle un nuevo aire a su selección. Au nque los grandes veteranos son el defensor Ramos que tiene 21 goles con la Roja y el portero De Gea del Manchester United.

LOS OTROS

Por el mismo grupo, Ucrania recibirá a la siempre difícil Suiza. El equipo de Este de Europa es el último campeón mundial sub 20. Y tiene en sus filas a Masikmovic quien ha brillado en Nápoli de Italia. Rusia frente a Serbia por la Liga B s otro de los partidos atractivos

Posibles alineaciones

Alemania: Leno, Gosens, Süle, Rüdiger, Kehrer, Kroos, Can, Sané, Havertz, Brandt, Werner.

España: De Gea, Navas, Ramos, Torres, Gayá, Rodri, Ruíz, Merino, Traoré, Torres, Rodrigo.

Liga A

Grupo 1: Holanda, Italia, Bosnia y Herzegovina, Polonia

Grupo 2: Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Islandia

Grupo 3: Portugal, Francia, Suecia, Croacia

Grupo 4: Suiza, España, Ucrania, Alemania

Liga B

Grupo 1: Austria, Noruega, Irlanda del Norte, Rumanía

Grupo 2: República Checa, Escocia, Eslovaquia, Israel

Grupo 3: Rusia, Serbia, Turquía, Hungría

Grupo 4: Gales, Finlandia, República de Irlanda, Bulgaria.

Liga C

El nuevo formato de la UEFA Nations League 2020/21, explicado

Grupo 1: Montenegro, Chipre, Luxemburgo, Azerbaiyán

Grupo 2: Georgia, Macedonia del Norte, Estonia, Armenia

Grupo 3: Grecia, Kosovo, Eslovenia, Moldavia

Grupo 4: Albania, Bielorrusia, Lituania, Kazajstán.

Liga D

Grupo 1: Islas Feroe, Letonia, Andorra, Malta

Grupo 2: Gibraltar, Liechtenstein, San Marino

HOY

13:45 horas

Alemania – España (DirecTV)

Ucrania – Suiza (ESPN 2)

Rusia – Serbia (DirecTV)

Turquía – Hungría (DirecTV)

Bulgaria – Irlanda (DirecTV)

Finlandia – Gales

Moldavia – Kosovo

Eslovenia – Grecia

Islas Feroe – Malta

Letonia – Andorra