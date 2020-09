Le dieron la razón

Jorge Messi es el padre de Lionel y su representante. Ayer viajó a Barcelona y hoy debe estar dialogando con la directiva para encontrar una salida viable de su hijo. La idea es reunirse con el presidente Bartomeu, sin embrago no es seguro.

El presidente de la institución catalana y la Liga Española han declarado que en caso, Messi abandone la institución debe abonar los 700 millones de euros que señala la cláusula de rescisión. De otra forma, ni siquiera piensan en reunirse.

Los diarios argentinos publicaron una serie de fotografías en las cueles se ve a Jorge Messi abordando un avión y especulan que la reunión se extenderían por lo menos dos días.

CONSEJO

Por su parte, el agente deportivo de Barcelona, Josep María Minguella quien fue el encargado de traer al club a Lionel le ha recomendado que se quede en Barcelona y que recién como estipula el contrato pueda manifestar su dese de irse del club a partir del 1 de enero del 2021.

“A partir del 1 de enero el único que tiene palabra para decir ‘me voy o me quedo’ es él. Yo le aconsejaría eso, no armar un lío cuando porque en 4-5 meses se puede todo resolver sin ningún problema»

GUARDIOLA

Mundo Deportivo, el diario español, señaló en un informe que el mismo Pep Guardiola le habría dicho a Messi que se quedara en el Barcelona, pues el club inglés no está dispuesto a pagar esa cantidad.

Y no lo está porque quiere evitar un problema de fair play financiero, tema en el que el City estuvo metido hace poco y cerca de ser sancionado dos años por este problema,

Se advierte que el Manchester City no quiere más problemas y, según el medio, la idea es que Messi debe llegar al club sin pagar un centavo, algo que no será posible.

Incluso, se dice que Joseph Guardiola le dijo al jugador que lo mejor era que concluyera su carrera en el Barcelona, pues la dificultad económica es alta.