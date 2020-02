Lavrov en América Latina: una gira política

Cinco familias de Pasco junto al alcalde provincial, Marco de la Cruz, arribaron a los exteriores de las oficinas de la empresa minera Volcan ubicada en la Av. Manuel Olguín 375 del distrito de Surco, Lima; para exigir que la empresa asuma su responsabilidad en la reparación a las familias afectadas con plomo y otros minerales en su cuerpo, tras casi 20 años de actividad minera de la empresa Volcan en la ciudad de Pasco.

DIÁLOGO NULO

Frente a la solicitud de reunión por parte del alcalde y los familiares, la respuesta de la empresa fue que solo dialogaría con el alcalde, desconociendo la vocería y organización de las familias, que, con exámenes y documentos del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) que depende del Ministerio de Salud, y el Instituto Nacional del Niño de San Borja, mostraban las altas cantidades de plomo y otros metales pesados que tenían sus niños en la sangre; y también el insuficiente tratamiento que venían recibiendo de parte del Instituto Nacional del Niño.

SALUD DETERIORADA

Las familias demandan atención médica especializada porque lo único que reciben como medicación de parte del Instituto Nacional del Niño, son: antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos. Las familias denuncian que sus hijos e hijas presentan cuadros de leucemia y cáncer y no reciben atención especializada tal como se comprometió el gobierno hace dos años.

La madre de familia del niño Jhan Mauricio Estrella, Irma Estrella, se encuentra preocupada porque no quiere que a su hijo le pase lo que le pasó al hijo menor de la familiar Olivera Daga, que falleció el 6 de agosto del año pasado en el Instituto Nacional del Niño, debido a complicaciones por la leucemia que le diagnosticaron el 2017

“Cada padre tiene el diagnóstico de sus niños. Que dolor tiene cada niño”, refiere Irma Estrella.

“Ya no queremos que fallezcan más niños. Queremos que salgan fuera de Perú para que los curen en otro lado. No queremos más muertos en Cerro de Pasco. El lunes tiene tratamiento mi hijo y ya me cansé que a mi niño le saquen sangre a cada rato y no haya una solución. No hay tratamiento especializado en Perú. A las madres les está dando parálisis facial. Es fundamental que haya trasplante de médula para los niños que están con leucemia.”, agregó Irma.

ESTUDIOS TÉCNICOS

Las familias también demandan solución a la contaminación con metales pesados que expone la salud de más de 2500 niños de la ciudad, tal como lo señala el documento técnico de los «Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas» del Ministerio de Salud.

Otro de los estudios que respaldan la relación entre la exposición humana a los metales pesados como causa de las enfermedades que sufren los niños y niñas y las familias en general, es el Estudio de Source International de Italia en conjunto con la municipalidad distrital de Simón Bolivar y la Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor, respecto al Análisis Ambiental de la Calidad de los Recursos Hídricos en la Zona Minera de Cerro de Pasco y Biomonitoreo de Metales en Niños y Niñas del Centro Poblado de Paragsha, Cerro de Pasco – Perú, publicado el 2018.

El estudio utilizó “una muestra de 82 niños de Paragsha, residentes cerca de las plantas y/o operaciones mineras y 20 niños de Carhuamayo, como muestra de control no directamente afectados por la minería”. Y en las conclusiones se señala: “El estudio muestra además niños con un estado nutricional ineficiente por escasez de elementos esenciales (zinc, selenio, cobre), que implica y refuerza la absorción de algunos metales tóxicos. El 100% de los niños pertenecientes al centro poblado de Paragsha presentan concentraciones elevadas de plomo, encima de 0,1 mg/Kg cual límite de referencia según los estándares de referencia (ER) alemanes. El 97% y el 96% de ellos presenta respectivamente manganeso e aluminio por encima de los estándares de referencia (Mn 0,5 mg/Kg- Al 8 mg/Kg); y el 92% de ellos presenta niveles extremadamente elevados de cromo y hierro, y arsénico (86%)”.

EL ESTADO NO CUMPLE ACUERDOS

En agosto del 2018, tras las múltiples protestas realizadas por las familias de Pasco, entre ellas el encadenamiento que realizaron frente al Ministerio de Salud el 2017; el Estado suscribió un acta con las familias afectadas con metales tóxicos de Pasco, que posteriormente ratificó el 18 de octubre del 2018, pero hasta la fecha el Estado no ha cumplido los acuerdos.

Uno de los acuerdos según el acta es que el Estado brindaría viviendas a las familias afectadas porque ya no pueden seguir viviendo en Pasco de acuerdo a las resoluciones médicas del Instituto Nacional del Niño; pero hasta ahora, las familias en protesta, continúan viviendo en la Beneficencia de Lima. Lugar de donde quieren ser desalojados, según relataron en la protesta.

En el acta del 23 de agosto del 2018, el Ministerio de Salud se comprometió en brindar “atención médica individual y especializada, incluso internacional de acuerdo a los diagnósticos médicos que se emitan y los procedimientos que deban aplicarse. Y el SIS y ESSALUD cubrirían los gastos de tratamiento de los menores que se encuentren dentro de su ámbito de actuación”.

ALGO MÁS

Sin embargo, el Instituto Nacional del Niño solo brinda antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos y las familias que han viajado al exterior para que se atiendan sus niños, no han tenido ningún apoyo del Estado.

