Las razones por las que Calidda debe irse del Perú

Ha fracasado política neoliberal de masificación del gas natural domiciliario en Lima y Callao, impuesta por el Gobierno

Los usuarios del servicio público del gas natural domiciliario, hoy miran con cólera como el recibo de pago mensual aumenta cada vez, esos aumentos son aprobados por Osinergmin entidad que depende directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros, a propuesta de la colombiana Calidda y con el visto bueno del Ministerio de Energía y Minas.

Es la demostración del fracaso de un modelo privatista del servicio del gas natural que no soluciona el grave problema del servicio caro, más del 80% de los hogares de Lima y Callao siguen comprando el gas GLP en balones, más caro de América Latina, que solo permite grandes utilidades para la española Repsol, la mexicana Zeta Gas y la chilena Lipigas, quienes incluso concertan precios de manera ilegal para aumentar sus ganancias en desmedro del bolsillo popular.

Ha llegado el momento de que digamos, hasta aquí llegó Calidda y sus implementadores, hoy las razones sobran para decirle al gobierno que Calidda debe irse y permitir que el Perú de manera soberana produzca, transporte y distribuya el gas natural para el bienestar de los peruanos y no para llenar los bolsillos de transnacionales. Veamos:

CALIDDA CON MASIFICACIÓN ESTANCADA

Es decir, un promedio de 46 mil conexiones al año. Con esa tendencia, en Lima y Callao con más de 2.5 millones de hogares, Calidda culminaría la masificación en el año 2063. Esta situación significa una vulneración flagrante del derecho ciudadano al servicio de gas domiciliario.

CALIDDA APLICA MODELO TECNOLÓGICO OBSOLETO

Calidda no ha previsto que existen pueblos con miles de hogares en zonas de expansión y laderas de cerros, donde debe tender red de ductos con tecnologías de presión y de redistribución del gas. Su sistema de tendido de redes no ha previsto la demanda de largo plazo de la metrópoli de Lima. De esta manera sin inversión tecnológica, Calidda anula el derecho de millones de hogares que necesitan del servicio.

MEDIDAS DE EXCLUSIÓN EN TENDIDO DE REDES DE DUCTOS

Su incapacidad tecnológica y su afán de lucro, no le permite a Calidda aplicar tecnologías como las que existen en Bolivia, para llevar el gas a las partes de las Laderas de Lima, donde viven más de 1 millón de habitantes sin el servicio. Calidda conscientemente y por su propia decisión ha excluido del servicio precisamente a los hogares más pobres. Esta es una de las peores violaciones de los derechos ciudadanos. En San Juan de Lurigancho el 100% de Laderas no han sido atendidas.

CALIDDA NO APLICÓ MECANISMOS DE PROMOCIÓN EN CONEXIONES DOMICILIARIAS.

Calidda se burla del Estado Peruano, se burla de los peruanos y nos somete a sus propias reglas. Entre 2014 y 2016 Calidda anuló el derecho al mecanismo de promoción en las instalaciones internas domiciliarias a 172,000 hogares, a quienes cobró 1990 soles por una conexión de gas. Calidda sustrajo de los bolsillos de los hogares la suma de 55 millones de dólares, que luego el Estado Peruano tuvo que solventar para devolver a cada “estafado” la suma de 322 dólares.

Ni Osinergmin, ni el Ministerio de Energía y Minas se dieron cuenta de tan nefasta medida, ni hicieron valer el derecho de los peruanos. Se impusieron algunas multas, Calidda las judicializó para no pagarlas. Se informó al Ministerio de Energía y Minas para que en su calidad de concedente aplique las cláusulas de rescisión del contrato de concesión, pero nunca lo hizo. El lobby del gas siempre se impuso y se sigue imponiendo. Fue el pueblo movilizado quien logró que se restituyera los mecanismos de promoción mediante los DS 010, DS 012-2016 – EM y la devolución del dinero cobrado indebidamente por Calidda mediante DS 04 y DS 017-2017-Em.

INVERSIÓN EN MECANISMO DE PROMOCIÓN DISMINUYÓ AFECTANDO A LOS POBRES.

La tendencia de crecimiento de los montos de dinero destinados a los mecanismos de promoción que sirven para subsidiar los costos de las instalaciones de gas domiciliario bajaron ostensiblemente (45%) y con ello el número de hogares beneficiarios de los estratos socioeconómicos bajos, medio bajo y medio disminuyeron.

CALIDDA BAJÓ INVERSIONES EN INSTALACIÓN DE REDES DE DUCTOS

Las inversiones en redes de ductos en material de plástico y acero aprobadas en el Plan quinquenal 2018-2022 han bajado en un 40% respecto a las inversiones del Plan quinquenal 2014-2018. Sin incremento real de las inversiones, la masificación está estancada y condenada a su postergación.

FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL ENERGÉTICA FISE GENERA GANANCIAS PARA BANCOS PRIVADOS

Mientras se reduce el monto destinado al mecanismo de promoción para los pobres, el dinero del Fondo FISE destinado para la masificación del gas, se ha constituido en un fondo para el lucro y la corrupción. Este fondo que estaba en el Banco de la Nación, paso de la noche a la mañana a los bancos privados, como Crédito, BBVA, Interbank, Banbif.

Estos bancos manejan a su interés un promedio de 1,223 millones de soles de masificación en cuentas a plazo fijo cuando este dinero debe servir a la masificación del servicio del gas. La Contraloría General de la República en su Informe de Auditoría a la Cuenta General de la República 2016 descubre respecto al fondo FISE que “dichos fondos no vienen siendo ejecutados para los fines establecidos en la citada norma (Ley del Fise) y no cuenta con una política contable para el registro de dicho fondo que asciende a 1,229 millones de soles”.

CALIDDA NO INVIERNE EN LA MASIFICACIÓN, LO HACE CON DINEROS QUE RECAUDA POR TARIFAS Y TARIFAZOS

La tendencia de crecimiento de las inversiones en tendido de red de ductos tiene una tendencia decreciente. Las inversiones previstas en el Plan quinquenal 2018-2022 han bajado en más del 40% respecto a las inversiones del Plan quinquenal 2014-2018.

Para incrementar estas escuálidas inversiones, Calidda en concordancia con OSINERGMIN y el MINEM, presenta “actualizaciones del plan quinquenal” que no es más que una estrategia comercial para sacar dinero a los usuarios del gas natural.

Como lo ocurrido con el último Plan actualizado mediante el cual están extrayendo de los usuarios mediante el incremento de las tarifas la suma de 159 millones de dólares para que “inviertan “en la masificación. Esto se ve reflejado en el TARIFAZO que hoy resisten los usuarios (RCD Nº 129-2019- OS/CD). En dichos incrementos de tarifa, pese a la oposición de los usuarios, estos no tienen ni arte ni parte, sus opiniones no valen, no son vinculantes.

CALIDDA IMPONE TARIFAZO A USUARIOS DE LOS HOGARES POBRES.

A través de los planes quinquenales Calidda propone y logra que el estado peruano le acepte el cobro de Tarifas cada vez elevadas, la opinión de los usuarios no sirve. Hoy las grandes industrias y generadoras eléctricas pagan $ 0.14 por m3, mientras que los hogares pagamos $ 0.47 por m3, es decir nosotros pagamos tres veces más.

En la tarifa le pagamos a la extranjera Consorcio Camisea el costo de la molécula del gas (32% del recibo), a la extranjera Transportadora de Gas del Perú un “costo de Transporte” (13% del recibo) y a la extranjera Calidda la tajada más grande por costo de distribución que representa el 55% del recibo. Calidda se lleva más de la mitad de lo que pagamos por recibo de gas natural. Los peruanos con nuestro gas, recurso natural de todos los peruanos, enriquecemos todos los días a empresas extranjeras.

CALIDDA NO DA SERVICIO CON PROMOCIÓN, NI TARIFAS JUSTAS A MICROEMPRESARIOS.

La pequeña y micro empresa (pymes) es uno de los más importantes sectores económicos del país, pues representa el 96.5% de las empresas que existen en el Perú dando empleo a más de 8 millones de peruanos. Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2016), el 50.1% de las micro y pequeñas empresas se concentra en el sector servicios, el 33.8% al comercio y la diferencia (16.1%) se dedica a actividades relacionadas con la extracción y producción.

Estado no cumple con la Ley 28015 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa y la Ley Nº 29073 Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal, que ordenan la promoción de estas actividades. Las MYPEs que dan empleo a 8 millones de peruanos están excluidas del gas natural accesible, con promoción y tarifas justas. Esto solo favorece a Calidda.

CALIDDA EXCLUYE A PROGRAMAS E INSTITUCIONES DE ALIMENTACIÓN POPULAR

Según el Registro Nacional de Municipalidades 2016, existen 16,461 comedores populares y 63,474 comités de vaso de leche. Estado no cumple la Ley 30790 y Ley 25307 que promueve a los comedores populares como unidades de emprendimiento. Calidda en 15 años de concesión solo ha instalado gas natural a 719 comedores populares de Lima. El gas no llega a quienes lo necesitan.

CALIDDA NO INVIERTE SU CAPITAL, TRABAJA CON DINERO DE USUARIOS

Mientras a los pobres se les sube la tarifa, los fondos FISE van a parar a los bancos privados para su lucro, las Utilidades Netas de la Empresa Calidda siguen creciendo. En los últimos años (2016, 2017 y 2018) han tenido un valor de 180 Millones de Dólares, los cuales representan el 53% de las Utilidades Netas Acumuladas desde el 2005 hasta la fecha, es decir en los últimos años el monopolio Calidda ha obtenido grandes utilidades que salen de las tarifas. Calidda aumenta sus utilidades netas año a año, entre 2005 y 2018 acumuló 350 millones de dólares las que estaría logrando de manera irregular con cobros indebidos de tarifazos.

Caliddaha fracasado con la masificación, no con sus ganancias, a vulnerado derechos de los peruanos, ha incumplido con el contrato de concesión y por ello ante esta situación, el Ministerio de Energía y Minas tiene que tomar decisión, se debe auditar a la concesión con Calidda y proceder a rescindir el contrato de concesión por evidencias de causales configuradas respecto al contrato BOTT.

Calidda actúa ilegalmente, inconstitucionalmente, ha vulnerado la ley de defensa del consumidor, ha cobrado indebidamente a miles de usuarios, excluye a usuarios, no invierte en la masificación, ha fracasado en sus responsabilidades del contrato de concesión, aplica tarifazos y comisiones ilegales para enriquecerse. Calidda ha caído en causales de rescisión de la concesión.

Por ello la exigencia ciudadana no cesará hasta que el gobierno asuma su responsabilidad de defender los intereses del país y de los peruanos y rescate soberanamente nuestro recurso de gas natural como renta estratégica para el bienestar y el desarrollo de los peruanos.

MANUEL DAMMERT

JORGE CHUMPITAZ PANTA