Las prendas ideales para realizar ejercicios

La pandemia ha cambiado los hábitos de vida de todos, tanto así que hacer ejercicio no es una moda, un lujo o simplemente un estilo de vida, es una necesidad imperiosa para mantenerse fuerte, saludable y -sobre todo- mejorar el sistema inmunológico, que le va hacer frente al letal virus que tantas vidas ha cobrado a nivel mundial y el mismo que hasta hoy mantiene a mucha gente confinada en casa.

Realizar ejercicios no es fácil, se necesita mucha disciplina, constancia, esfuerzo, sacrificio y otros conocimientos para llegar alcanzar una salud fortalecida y el tan idealizado cuerpo perfecto, para tal fin es necesario tener unas zapatillas, un buzo y un polo, este conjunto es el outfit perfecto para comenzar una ardua rutina.

Y aunque esto suene simple y sencillo, porque para realizar ejercicios no sólo necesitan estar cómodos, es importante que sea de la calidad adecuada, ya que de ello dependerá-además- que desempeñen una rutina de buen rendimiento.

Patricia Vera Cornejo (comunicadora de profesión) decidió hace casi dos años el asistir al gimnasio, sentía que debía de cambiar sus hábitos de vida, el sobre peso y algunas dolencias se lo pedían. “Me di cuenta que ya no tenía 20 años, y aunque soy una persona activa, me incliné por el mundo fitness por necesidad física y mental”, destaca.

Agrega además que era de las personas que entrenaba con lo primero que encontraba en el camino, “pero me di cuenta que no era lo mejor, que necesitaba de ropa adecuada para realizar mi rutina de esta manera podía evitar lesiones musculares y otras complicaciones, mi mente necesitaba motivación visual y los dolores en músculos demandaban protección, tener base 2 no es lo mismo, que tener base 4”, se sincera.

Es ahí que nace la idea de lanzar su empresa de ropa deportiva (2018), de diseños atractivos, útil, beneficiosos para el que se ejercita, pero ante todo con material de buena calidad y a un justo precio, es así que cree “DXTIVA”, una marca creada para la mujer actual, aquella que no sólo trabaja en casa o fuera de ella, sino que también quiere sentirse y lucir bien.

“DXTIVA” nació como una iniciativa de ropa deportiva que no tiene nada que envidiar a las mejores marcas internacionales, “nuestras prendas están elaboradas con telas de tecnología de punta y a un precio muy razonable. Lo que utilizo es un material importado llamado suplex brasilero heavysit, que aleja la traspiración del cuerpo, es ligero, pero a la vez, es de compresión perfecta que entalla bien, lo que beneficia a los deportistas manteniéndolos frescos ya que el sudor se evapora rápidamente, evitando también los famosos hongos en la piel”, menciona.

Para entrar a esta industria tuvo que apoyarse en profesionales como los diseñadores e ingenieros textiles de experiencia que supieron aterrizar la idea que tenía. Patricia declara además que se siente apenada y abrumada por la falta de conciencia de los nuevos negociantes, pues todos viven momentos económicos muy difíciles, pero eso no significa que se deba de aprovechar de la confianza del consumidor, ofreciendo prendas deportivas de pésima calidad.

“Nos esforzamos por elaborar prendas eficientes y de atributos particulares”, menciona respecto a la ropa deportiva que ofrece como las mallas, tops, shorts y casacas, que debido a su material ayuda a evitar lesiones, porque mantienen calor corporal, ya que si se hace ejercicios en frio podría generar algún daño a la musculatura y a las articulaciones.

Otra ventaja de sus prendas es que a medida que se usan y se lavan los colores permanecen, así sea a mano en la máquina lavadora.

Un conjunto puede costar desde s/138, lo que incluye un leggins y un top además de la entrega a domicilio, aunque hay épocas que hay promociones de descuentos, por ejemplo, en este mes de setiembre tiene la promoción de s/124 por una malla y un top e incluye la entrega a domicilio.

Los colores en tendencia son ahora el uva, mostaza, turquesa, acero y negro como básico, pero para el verano 2021 estarán los colores pasteles. Sus líneas cambian de acuerdo a la estación y por ahora solo es exclusivo para damas, pero no descarta hacer también una para varones a fin de año.

La emprendedora también comenta que sus modelos pueden servir en actividades diarias “combínalos con un saco o botas para salir más tarde, pues la mujer de ahora no se queda quieta y le saca provecho al tiempo”.

La dinámica de servicio es a través de redes sociales, se hace pedido online y se procede a hacer el despacho delivery. Para mayor información, pueden entrar a sus redes sociales, https://www.facebook.com/dxtiva y el Instagram @DXTIVA11, el teléfono de contacto es 987 106 015.