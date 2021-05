Largas filas en SJL por jornada de vacunación

El periodista español Fernando Gimeno, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, advirtió que la estrategia de la lideresa de Fuerza Popular , de atacar a su oponente Pedro Castillo, no está funcionando, de acuerdo a las últimas encuestas electorales.

En ese sentido, dijo que el próximo debate, en el que se enfrentarán ambos candidatos, no generaría cambios en la intención de voto. “Creo que no puede influir mucho. Los debates no están hechos para atraer nuevos votos, pero sí para reforzar el voto que ya tienen. A menos que pase algo extraordinario, pero es muy poco probable”, dijo.