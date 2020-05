Ladrón arrastra a mujer para robarle celular

Sabemos que el coronavirus (Covid-19) es un virus que se encarga de atacar al sistema respiratorio y que su medio de transmisión es a través de las micro gotitas que eliminamos al hablar, toser y estornudar, afectando de forma severa a personas con en­fermedades crónicas.

Es decir, pacientes que tengan enfermedades de fondo como dia­betes, hipertensión, problemas respiratorios, pacientes inmuno­deprimidos y adultos mayores de 60 años. Debido a que son pacientes con un sistema inmunológico frágil.

Actualmente el Perú se encuentra en la fase 4 de esta pandemia; y ¿qué significa esto? o ¿porque nos piden que nos quedemos en casa? Para la organización mundial de la salud (OMS) existen 6 etapas que permiten establecer las medidas de control que como país debemos tener.

FASE 1: PREPARACION, esta es la fase en la que sabemos de la existencia de este virus en otros países y se toman medidas para una posible llegada a nuestro país; se inicia controles sanitarios en los aeropuertos para posibles casos.

FASE 2: CONTENCIÓN, se identifican a las perso­nas que portan este virus y se toman las medidas de aislamiento para evitar el contagio de más personas, enfatizando medidas de prevención como guardar distancia, evitar reuniones.

FASE 3: CONTAGIO COMUNITARIO, Ahora aparecen los casos locales de personas que no han viajado a algún país afectado o han tenido contacto directo con algún caso. En esta fase se da el cierre de locales para evitar los aglomeramientos y se restringe la movilidad con medidas de cuarentena, de esta forma reduciremos el índice de casos afectados, es por ello la importancia de mantenernos en casa.

FASE 4: TRANSMISION SOSTENIDA, existe una dis­persión del virus y se incrementan los casos, tomándose medias más drásticas.

FASE 5 Y 6: PANDEMIA EN CURSO, el contagio es descontrolado llegando a su pico más alto, pudiéndose aten­der en hospitales algunos grupos de personas afectadas.

En las fases 3 y 4 puede existir una desaceleración de la curva de crecimiento, lo cual no significa que volvamos a la normalidad, sino que debemos tomar las medidas de la fase an­terior.

Existen estudios en china de tratamiento con vitamina C en altas dosis para pacientes con Covid-19, el Dr. Mao realizó un estudio con pacientes graves o críticamente enfermos de Covid-19 en el área de Shanghai fueron tratados en el Centro de Salud Pública. La dosis de vitamina C endovenosa estuvo en el rango de 10 gra­mos para casos moderados – 20 gramos por día durante 7-10 días, para casos más severos, determinados por el estado pulmonar (principalmente el índice de oxige­nación) y el estado de coagulación. Todos los pacientes que recibieron vitamina C endovenosa mejoraron y no hubo mortalidad.

Debemos de tener en cuenta que la vitamina C, NO CURA el Covid-19, sin embargo, es crucial para nuestro sistema inmunológico debido a una respues­ta inmune antiviral, permite la respuesta oportuna de los interferones, cuya función es interferir con la replicación del virus y provocar en el organismo una respuesta antivírica; mejora el parénquima pulmonar antes las infecciones y sepsis por neumonías. POR ESO ES IMPORTANTE APLICAR ALTAS DOSIS DE VITAMINA C PARA LEVANTAR LAS DEFENSAS Y REFORZAR NUESTRO SISTEMA INUNOLOGICO

