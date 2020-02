La voz clara

El integrante del Equipo Especial Lava Jato se refirió a los magistrados investigados en el caso Cuellos Blancos, indicando que “son un peligro para el país” y que buscan que continúe el sistema de impunidad y corrupción.

Tras ser receptor de diversos ataques en los últimos días, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, declaró que no se puede permitir que los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez permanezcan en sus puestos, pues utilizarían el poder de sus cargos para “socavar” el trabajo del Equipo Especial Lava Jato.

A su salida de la audiencia donde se veía el pedido de prisión preventiva contra Gerardo Sepúlveda, Pérez señaló que la permanencia de los fiscales vinculados a los Cuellos Blancos del Puerto en el Ministerio Público “genera inestabilidad” en el Equipo Especial y denunció que ambos fiscales están vinculados a los intereses que precisamente este grupo de fiscales viene investigando.

“La permanencia de Tomás Gálvez y Pedro Chávarry lo que genera es inestabilidad al trabajo del Equipo Especial. Estas dos personas que están vinculadas a los intereses que estamos investigando, estas personas están buscando que el sistema de corrupción e impunidad continúe”, dijo.

El fiscal también se refirió a un “vendaval de ataques” recibidos por parte de Chávarry y Gálvez, lo que a su criterio demostraría una actuación coordinada para que los casos de corrupción que se investigan, como el de Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, entre otros, vuelvan a “fojas cero”.

Además, se refirió a los ataques realizados contra su esposa por integrantes del grupo de choque fujimorista autodenominado La Resistencia. “Estamos viendo que es un ataque sistemático, a través de distintas acciones, por determinadas personas con cuotas de poder en la Fiscalía Suprema que están atacándonos y en la calle han ido donde mi familia precisamente a agredirlos”, denunció.

“Hubo palabras nada adecuadas e hirientes en contra de mi esposa en su centro de labores; entiendo que pueda haber ciudadanos que están siendo investigados o vinculados a las personas que están siendo investigadas, o con interés de que la impunidad y la corrupción continúe imperando en el país, pero creo que esto no da derecho a que afecten la tranquilidad y buena honra de mi familia”, refirió.

Respecto a las acusaciones que hiciera Gálvez en contra del Equipo Lava Jato, afirmando que no habían logrado incautar ni un céntimo a la empresa Odebrecht, Pérez señaló que “será la Junta Nacional de Justicia quien determine si tiene que continuar como fiscal supremo titular o no. Yo no voy a responderle a un fiscal que ha incurrido en hechos indebidos”, manifestó.

Sobre ese tema, Pérez recordó que “la prensa publicó la sentencia en su integridad del proceso de colaboración eficaz y ahí están detalladas expresamente todas las cláusulas”.

SE LES VIENE LA NOCHE A LOS CUELLOS BLANCOS

Por otro lado, el semanario Hildebrandt en sus trece reveló fragmentos de la denuncia ampliatoria que el fiscal Pablo Sánchez presentó contra Pedro Chávarry. “Existen indicios para señalar a Los Cuellos Blancos como una organización criminal. En sus comunicaciones se evidencia que sus miembros tienen conciencia de ser integrantes de un grupo, de una hermandad, que tenía que apoyarse o ayudarse para conseguir unos fines comunes”, indica Sánchez.

Según el fiscal a cargo de la investigación, el objetivo de los Cuellos Blancos “era tomar el control de las principales entidades del sistema de administración de justicia (Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Consejo Nacional de la Magistratura) para tener injerencia en procesos judiciales, fiscales y administrativos que resultaban de interés para los miembros de la organización o de terceros que eran usuarios de los servicios de la organización”.

En el requerimiento de impedimento de salida del país presentado contra el fiscal Tomás Gálvez, Sánchez vuelve a referirse a la conformación de una “organización criminal” y se refirió a los negociados entre Gálvez y el exjuez César Hinostroza “no como una simple secuencia de actos, sino como parte de la consecución de los objetivos de la una organización criminal, cuya estructura se asimilaría a una red criminal, cuyos miembros habrían tenido disposición permanente para favorecerse mutuamente cuando resultara oportuno”.

Finalmente, la publicación advierte que entre febrero y marzo podría estar listo el primer informe del fiscal Sánchez, el que se enfocaría en Tomás Gálvez y podría permitir que la fiscal de la Nación decida si procede una acusación constitucional.

BOICOT DESESPERADO A LUCHA ANTICORRUPCIÓN

Por su parte, el historiador y sociólogo Nelson Manrique se refirió a los ataques del grupo La Resistencia contra la esposa del fiscal Pérez. “Qué tiene que hacer un involucrado en un caso de homicidio, como el tal Maelo, hostigando a una mujer indefensa y amparándose en un derecho a la protesta?”, cuestionó.

Además, destacó el trabajo realizado por el Equipo Especial Lava Jato, que ha logrado revelar importantes casos de corrupción y sentar en el banquillo de acusados a expresidentes y exalcaldes, además de funcionarios y empresarios. “Hay una serie de logros evidentes en la lucha contra la corrupción, con todo lo que se tiene en contra, están avanzando en las investigaciones y los investigados atraviesan por un momento crítico. Entonces es lógico que el fujimorismo y los sectores corruptos en el sistema de justicia traten de impedir que esta lucha avance”, expresó.

Manrique sostuvo que las acusaciones de Gálvez y Chávarry obedecen a un acto de desesperación ante la inminente acción de la Junta Nacional de Justicia, órgano que deberá resolver la ratificación o destitución de los fiscales supremos investigados en el caso Cuellos Blancos. “Están desesperados, moviéndose en lo posible antes que los destituya la JNJ o de que se instale el Congreso”, argumentó.

ALGO MÁS

Ante ello, indicó que resultará fundamental el apoyo que reciban los fiscales del Equipo Especial, cuya tarea, agregó, será indispensable “para terminar de constituir la democracia en el país”. “Si no se erradica la podredumbre del sistema de justicia y del sistema político, no tendremos una democracia consistente, por eso el apoyo de la ciudadanía a los fiscales debe ser claro”, añadió.

