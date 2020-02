La Victoria: Un siglo de historia

El 2 de febrero de 1920 el Presidente del Perú, Augusto B. Leguía, firmó el Decreto Supremo por el cual fue creado el Distrito de La Victoria. De esta manera, el viejo barrio victoriano era elevado a la categoría de Distrito. Ya en 1906, el Congreso de la República había anexado el barrio de La Victoria a Lima, determinando que el “lugar denominado Balconcillo” fuese el límite sur con el distrito de Miraflores.

El ingeniero italiano Luigi Sada fue el encargado de elaborar el plano de las primeras calles del barrio victoriano que todavía pertenecía al distrito de Miraflores. Fue el primer barrio planificado fuera del Cercado. Se planificó una plaza principal que guardara similitud a la Plaza de Armas de Lima, pero no fue así. La hoy Plaza Manco Cápac, se inauguró como Plaza Leguía. Fue tras la caída del dictador que la estatua del primer Sapa Inca fue trasladada a su actual lugar. Luigi Sada era reconocido por su labor social en El Callao y Lima. Fundó la Sociedad Italiana de Instrucción en el Perú en 1872. La cual, en 1887 atendía a 275 alumnos, entre mujeres y varones.

Fueron las compañías Nacional La Cerámica y Urbana La Victoria, las encargadas de realizar las construcciones de los primeros edificios. Durante el gobierno de Nicolás de Piérola se impulsó su desarrollo con el objetivo de destugurizar la capital.

Siempre se ha difundido que el nombre del distrito se debe a la señora Victoria de Echenique, propietaria de la hacienda donde actualmente se levanta el barrio victoriano. Además, se hace referencia al baile de 1853. Ese año, los acontecimientos políticos enfrentaron al Presidente de la República, Mariscal Rufino Echenique y el doctor Domingo Elías (amigo de Ramón Castlla), Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la República. Los congresistas mayoritariamente respaldaron a Echenique, mientras Elías salía del país. Para celebrar, el Presidente de la República realizó el famoso “Fiesta o Baile de La Victoria”, en la hacienda de su esposa. El diario El Comercio dice:

“Un baile semioficial, preparado por el jefe de un gran pueblo en obsequio a sus amigos de las notabilidades nacionales y extranjeras, de las bellezas y de las matronas, no es ciertamente un acontecimiento vulgar e indiferente sobre el que un periodista podría guardar silencio”.

Un baile histórico que reunió a los miembros de las familias más importantes del país. A todos los consolidados de la deuda. A los dueños de las compañías guaneras que abundaban en millones de libras peruanas de oro. Pero, es más histórico porque el baile será parte de la persecución que realizará Ramón Castilla en el poder. Los seguidores de Echenique serán culpables de asistir al Baile de La Victoria. Y, La Victoria será parte de la jerga de la época para resistir a Castilla.

Siempre a La Victoria se le ha asociado con La Parada y el Cerro San Cosme. Mi padre me ha contado que:

“El Cerro San Cosme era mucho más largo de lo que es actualmente. Llegaba aproximadamente hasta la mitad del Mercado Mayorista N°1. Lo dinamitaron. Desde las cuatro de la tarde se escuchaban los dinamitazos. Le fueron ganado espacio al cerro. Se decía que lo estaban dinamitando por órdenes del gobierno. Para construir una gran unidad vecinal. Lima se estaba llenando de gente migrante. Principalmente de la sierra. A los de la sierra les decían “Huascarucho”. Es como decir serrano en forma despectiva. Racista diría yo. Como dije, todas las tardes se escuchaban las explosiones. Y luego, miles de trabajadores se llevaban en camiones las piedras. Se decía que sirvieron para ampliar las playas de la Costa Verde. Yo era niño. Tenía 9 o 10 años. Jugábamos en El Pacae. Así se conocía a un árbol muy grande que se encontraba en las laderas del Cerro San Cosme. Desde El Pacae nos lanzábamos al Acequión. Una acequia muy grande y caudalosa que recorría los bordes del Cerro San Cosme. Mucha agua. Las mujeres lavaban sus ropas ahí. Los niños jugábamos. Era un paisaje típico del campo, pero estaba en Lima. En el barrio de La Victoria. Yo he vivido en La Victoria toda mi vida. Algunos días, junto a mis amigos de Tacora, íbamos al río Rímac para pescar o sacar camarones. Eran camarones grandes. Las aguas del río eran limpias. Luego cocinábamos. Sopa de camarones y ceviche. La leña abundaba en el lugar. Llegaban señores mayores con caballos o burros y cargaban gran cantidad de leña para vender en Barrios Altos y La Victoria. Ganaban mucho dinero porque todos tenían cocina a leña. No había kerosene ni gas. El horno a leña cocinaba de manera natural aunque dañaba la vista. Las mujeres terminaban con las vistas inflamadas. En la cocina siempre se construían un fogón de ladrillos. Aunque, muchas veces, se cocinaba detrás de la casa. En el descampado…Cuando el Cerro San Cosme quedó reducido, hasta lo que hoy es San Pablo –detrás del Mayorista-, íbamos y recorríamos el lugar buscando minerales. Se decía que en las cuevas que existen en el cerro existía mucho mineral valioso. Incluso, los lugareños encontraron colchones, frazadas, lamparines, teteras, etc., que fueron utilizados por los huascaruchos que vivían en las cuevas. Ellos sacaban minerales y luego los vendían en las fundiciones. Incluso, llegó a correr el rumor que existía oro y hasta un tesoro de los incas. Pero, jamás se encontró nada. Las cuevas eran muy profundas y muchos tenían miedo perderse en ellas”.

Otro aspecto victoriano es su cultura criolla. Desde Domingo Giuffra hasta el Curro Carrera, el distrito ha sido espacio de cantantes criollos y guitarristas de primer nivel. El mismo Óscar Avilés reconoce la importancia del Curro Carrera en el desarrollo del estilo victoriano. La Victoria también forma parte del cancionero popular.

Las Calles de Lima, es una polka de Eduardo Santillana que forma parte de la llamada Guardia Vieja de la música criolla. En ella, el autor hace un recorrido por las diferentes calles de la capital relacionando en forma humorística a las mismas. Incluye algunos nombres del barrio de La Victoria. La letra dice:

“Señoritas, las calles conoced

porque en la vida es muy esencial,

dónde se encuentran las hermosuras

de esta noble y bella ciudad;

y de ellas les voy a conceder

las principales de la capital,

desde Tipuani, que es el barrio

del buen cantor.

Hay Pericotes en Carrera de Gatos

y en Los Naranjos, Burros Afligidos,

también hay Huevo junto a los Patos

y El Suspiro de San Andrés.

La Victoria también tiene a Grau,

Santa Teresa también Ya Parió

Siete Jeringas y un Pejerrey

en la calle del Capón

y San Pedro le aconsejó

que los bañara en el Marañón

y le sacuda Polvos Azules

en El Acequión.

El Tigre, Bravo y mañoso

se comió a los Gallos pelados

y hay un Chivato Barbón

que está envuelto en Mantas de vapor

y su cabeza de piedra

se metió a la Cueva de Las Leonas

y Santa Clara se hizo La Cruz.

El Serrano, Chillón, Corcovado

toma la Coca en el Boquerón

y Doña Elvira que ha Quemado

Trapitos en el Lechugal

de Juan Pablo, que come Pacae,

que se ha encontrado

en La Alameda Gaspar

y en la Amargura

su Noviciado pagará”.

Fue Adalberto Oré Lara uno de los primeros compositores de Valse Criollo en cantarle a La Victoria. Su valse titulado Oh Victoria, se hizo muy popular en el distrito, donde en cada jarana era entonado casi como un himno.

“Oh Victoria trocito de cielo

En tu suelo pasé mi niñez

Mendocita y Luna Pizarro

Son testigos de mi juventud

Tres reliquias hermosas

Tú guardas:

Miguel Grau, Manco Capac

Allá está el coloso Stadium

Que adorna a esta bella

Y noble ciudad

Oh Victoria tierra de campeones

Que en Europa supieron triunfar

Valdivieso y el gran Villanueva

Dos estrellas del fútbol de ayer

Don José María Lavalle

Con su juego hizo delirar

Pedro Flecha y Bom Bom Coronado



A tu suelo hicieron brillar”.

En la década de 1950, el conjunto Los Troveros grabaron el valse Romance en La Parada con letra de Augusto Polo Campos. Popularmente fue conocido como Felipa La Tomatera, por ser el personaje principal de la historia cantada. La escenografía es el Mercado Mayorista N° 1 de La Victoria y el Cerro San Cosme. La letra dice:

Romance en la Parada

“Te conocí vendiendo ají en la Parada;

desde esa vez, mi alma quedó de ti prendada,

yo era cargador de un viejo camión que allí trabajaba

y tú al contemplar mi fuerza brutal, más te enamorabas.

Allí en San Cosme te hice un nidito

muy chiquitito para los dos,

que tenía hermosa vista al Mercado Mayorista,

con muchas comodidades, muy cerca del acequión;

que tenía hermosa vista al Mercado Mayorista,

con muchas comodidades, muy cerca del acequión.

Mas como en los pobres no cabe la dicha,

tú me engañaste con el que vende salchichas.

Desesperado por tu maldad traicionera,

yo me casé con Felipa la tomatera.

Hoy sé que tú estás en la ruina,

que te hace daño la naftalina,

en cambio yo soy muy feliz:

tengo mi puesto de cancha y maní.

Mas como en los pobres no cabe la dicha,

tú me engañaste con el que vende salchichas.

Desesperado por tu maldad traicionera,

yo me casé con Felipa la tomatera.

Hoy sé que tú estás en la ruina,

que te hace daño la naftalina,

en cambio yo soy muy feliz:

tengo mi puesto de cancha y maní.

En cambio yo soy muy feliz:

tengo mi puesto de cancha y maní”.

Por motivos netamente comerciales y de consumo, La Victoria ha sido asociada intencionalmente a otros estilos musicales, buscando generar identidades asociadas a gustos extranjeros. Además, es el barrio del Alianza Lima y el Mariscal Sucre. Del Señor de los Milagros y del curruñao. Del barrio del Andalucía, Matute y El Porvenir. Del Colegio Nacional César A Vallejo; de la Gran Unidad Escolar Pedro Labarthe e Isabel La Católica. Pero, sobre todo de miles de mujeres y varones trabajadores que día a día hacen del distrito su hogar.

AUGUSTO LOSTAUNAU MOSCOL