La última de los congresistas

No ha pasado mucho tiempo y el Congreso volvió a las andadas. El legislador Franco Salinas (Acción Popular) presentó un proyecto de ley por el cual propone la eliminación del cobro de la membresía anual por tarjeta de crédito, sin que los beneficios ni derechos de los usuarios se vean perjudicados. El proyecto de marras será visto mañana lunes en la Comisión de Defensa del Consumidor, entre otras iniciativas planteadas con la finalidad de ayudar, diz’que, a los ciudadanos que se han visto afectados en sus ingresos económicos por la crisis sanitaria a consecuencia del Covid-19.

Nos conmueve el altruismo de los padres de la patria, sobre todo porque no saldrá de su bolsillo. Pero adivinen qué ocurrirá al final, pues lo de siempre se lo cargarán a los tarjetahabientes bajo otro concepto y, por último encareciendo las comisiones e intereses que cobran las instituciones del sistema financiero porque del cuero tiene que salir la correa, como solían decir nuestras abuelas. Es una muestra más del populismo barato del que hacen gala nuestros congresistas, mientras la población sigue esperando las grandes reformas que el país necesita.

Pero eso no es todo; claro que no, pues también están planteando la devolución del seguro de desgravamen una vez que el ciudadano cumpla con pagar el total del préstamo bancario solicitado de manera oportuna. El parlamentario Franco Salinas sostuvo que será una forma de corresponder a la responsabilidad del cliente “y ser lo más justo”. Por último, también propone eliminar la denominada “comisión interplaza” que se cobra al usuario al momento de retirar dinero en efectivo de su tarjeta de crédito en ventanilla o en agente bancario.

Cree el congresista acciopopulista que de esa manera podrá ayudar a los miles de peruanos que se encuentran afectados económicamente debido a que, por la pandemia, perdieron su empleo o sus ingresos ya no son los mismos. Todos sabemos que retirar efectivo de una tarjeta de crédito es un suicidio económico porque se pagará los intereses más altos del sistema. Habría que decirles, en todo caso, no me ayudes, compadrito.