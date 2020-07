La última bala

Heidenheim y Werder Bremen se verán las ca­ras desde las 13:30 horas en el Voith Arena por la vuelta del playoff de as­censo en la Bundesliga. El peruano Claudio Piza­rro figura en la lista de convocados y podría ser su último duelo como jugador profesional si el técnico lo toma en cuenta. Algo que parece lejano por la necesidad del resultado.

El choque de ida mos­tró un bajo nivel Werder Bremen. El conjunto ‘verdiblanco’ no mos­tró la superioridad de un conjunto de Primera división ante uno de Se­gunda. Un tenso 0-0 dejó abierta la llave. Incluso Heidenheim tuvo más opciones de peligro.

El peruano Claudio Pizarro no pudo ingre­sar a este partido, pese a los 5 cambios que están permitidos en el fútbol profesional tras la crisis sanitaria. No obstante, el comando técnico ha mani­festado que podrán sumar minutos aquellos jugadores que no lograron estar en el duelo de ida, para así tener más opciones de lograr el objetivo de permanecer en Primera División.

Por su parte, Heiden­heim no tuvo mucha posesión de balón en el primer duelo ante el plantel del peruano, pero sus llegadas generaron un dolor de cabeza a la defensa de Werder Bre­men. Un aspecto que sebe mejorar el plantel si es que no la quiere pasar nada mal en condición de visita.

Posibles alineaciones:

Heidenheim: Muller, Busch, Mainka, Beer­mann, Theuerkauf, Gries­beck, Dorsch, Thomalla, Schnatterer, Multhaup, Kleindienst

Werder Bremen: Pa­vlenka, Selassie, Vel­jkovic, Vogt, Friedl, Eg­gestein, Gross, Klaassen, Bittencourt, Fullkrug, Rashica