La palta Infeliz de la semana

Perdió dos elecciones; sale de la cárcel gritando a los cuatro vien­tos que no hará política y hace todo lo contrario. En su último mensaje al pueblo peruano (ayer), por YouTube – creyéndose aún la poderosa líder de la pasada época (A.C. – la Pre Corona­virus), deslindó contra el populismo. Palta, causa.

El partido que representa, Fuerza Popular, es populismo por todos lados: en el video apunta a la familia, a esa que nunca defendió cuando se trataba de educación sexual en los colegios públicos en las estadísticas elevadas de em­barazadas de doce años, mucho menos una defensa cerrada de la mujer contra las violaciones de niñas.

Ella imagina que los jóvenes son los mis­mos de hace algunos años, aquellos que no tienen un celular para saber cuánto min­tió con sus resbaladas verdes. Todo ha cambiado con la Covid 19 y los políticos envejecieron el doble: ya no puede sinto­nizar con la gente, se le fue la antena, a no ser de ese bloque duro, el de ivermectina y dióxido de cloro.

Porque ayer tuvo la lonja bien gruesa al decir “nos mienten sin escrúpulos, en nombre del pueblo”, cuando todo la señala como la ‘Señora K’ que se juntó con el her­manito César Hinostroza, para el provecho del caso.

La misma que cobró a empresarios, acusada por el Ministe­rio Público, haciendo del ‘pitufeo’ un banco para campaña, una operación para hacer ingresar a sus congresistas que minaron con el obstruccionismo el desarrollo del país.

Dice “Esta es la historia ya la conocemos”, no, Señora K, no­sotros conocemos la artimaña de los que compran y venden propiedades, el esposo, a los mismos aportantes.

“Nos lleva al desastre de la economía”, dice esta palta, quien tuvo entre otras pepas el “No me interesa así se perjudiquen diez mil, cien mil personas”, cuando se tra­taba el proyecto de irrigación en Chinecas, Áncash.

La que nos llevó al desastre de la salud fue el go­bierno del dictador Alberto Fujimori, quien redujo el papel gravitante del Estado con la Constitución Política del 93.