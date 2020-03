La palabra

La situación de la excongresista Luciana León se ha complicado aún más desde la revelación de las conversaciones sostenidas vía Whatsapp, las que acreditarían la existencia de hechos nuevos que podrían derivar en una ampliación de denuncia por parte de la Fiscalía, ante la presunta comisión de diversos como cohecho, tráfico de influencias, organización criminal y delito contra la fe pública.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

De acuerdo a lo manifestado por el abogado penalista Luis Lamas Puccio a la agencia Andina, el primer delito que se configura en las conversaciones de la exparlamentaria sería el de un presunto tráfico de influencias, en tanto León realizó gestiones con el fin de favorecer a su hermano, Rómulo León Romero, y a otras personas.

Para el jurista, Luciana León habría realizado dichas gestiones motivadas por un interés económico, por lo que calificó su situación legal como “bien grave”. Además, el letrado advirtió que también se configuraría el delito de peculado de uso, ya que León habría ordenado a su escolta policial y a un trabajador de su despacho realizar acciones fuera de sus competencias. “Ello se observa al destinar servicios del Estado para fines, no de la ley, sino personales”, agregó.

Hay que recordar que de acuerdo a la información revelada por el programa Cuarto Poder, León dispuso que su escolta policial realice el traslado personal de su madre, así como comprar alimentos y bebidas para quien sería su esposo, en actos que nada tenían que ver con sus funciones como congresista.

Al respecto, el ministro del Interior, Carlos Morán, manifestó ayer que “ese mal uso del personal policial es condenable, es censurable y la excongresista tendría que responder por eso, los policías son para cuidar la seguridad personal del funcionario, del congresista y dignatario al que le ejerce tal función, pero no está para hacer actos serviles”.

SON DELITOS COMUNES

Para el abogado Guillermo Olivera Díaz, la investigación a León iniciada tiempo atrás debe ampliarse debido a la aparición de nuevos hechos, aunque imputando la comisión de delitos comunes y no delitos de función como se había planteado inicialmente. “La investigación iniciada equivocadamente por delitos de función no es correcta. Luciana León no tenía por función gestionar recursos del ministerio de Economía y Finanzas para entregarlos al municipio de La Victoria, tampoco llamar a ministros para que atiendan a su hermano, ni enviar a su asesora legal para coordinar con el alcalde de La Victoria sobre diferentes actos ilícitos que le permitían cobrar una serie de coimas. Estos son delitos comunes y no de función, porque no los ha realizado en el ejercicio de su función de congresista. Es evidente que no era su función nada de lo que hemos detallado”, afirmó.

Por ello, el letrado indicó que no se necesita el proceso del antejuicio político, que podría tomar varios meses o hasta un año hasta que se resuelva el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para el caso de delitos de función. “Congresistas como Daniel Urresti promocionan el tema del antejuicio porque no entienden que se trata de delitos comunes. Como ya la fiscalía de la Nación abrió investigación por delitos de función, mañana mismo la fiscal tiene que ampliar la investigación por diversos delitos comunes y pedir al Congreso el levantamiento de la inmunidad para requerir la prisión preventiva en su contra”, señaló.

Entre los delitos a imputar a León Romero, Olivera Díaz consignó que estarían los de cohecho, “por las coimas recibidas”, tráfico de influencias por las gestiones ante ministerios para presuntamente favorecer a su hermano y al municipio de La Victoria, organización criminal por la red de Los Intocables Ediles a la cual estaría ligada y delito contra la fe pública en tanto se presume que León habría mentido sobre los aportes a su campaña. “Y de ser el caso hasta lavado de activos. Todos estos delitos se suman en un concurso real de delitos y fácilmente pueden llegar a más de 40 años de pena privativa de la libertad. Sin embargo, la legislación peruana permite un máximo de 35 años de cárcel”, agregó.

BRUCE CONFESÓ COMISIÓN DE DELITO

De otro lado, respecto a la confesión del exministro Carlos Bruce, quien ayer admitió que sí se reunió con el hermano de Luciana León, a quien recibió un CV que posteriormente derivó al jefe de gabinete, Olivera Díaz señaló que el delito de tráfico de influencias alcanza a todos los funcionarios que actúan influyendo a favor de terceros.

En ese sentido, consideró que las declaraciones de Bruce aceptando la reunión y la gestión ante el jefe de gabinete, significa la aceptación de la comisión del delito. “Porque él no tenía la obligación de recibir al hermano de la congresista ni recibir un CV como si fuese una agencia de empleos, ni menos tramitarlo con el jefe del gabinete. Todo esto configura el delito de tráfico de influencias y de organización criminal porque están trabajando organizadamente a favor de terceros, ya sea el municipio de La Victoria o del hermano de la excongresista”, apuntó.

REUNIÓN Í OCURRIÓ

“He revisado mi agenda y me equivoqué porque esa reunión sí se produjo el 9 de abril del 2019 y fue corta. Recuerdo que él recomendaba a una profesional y me dejo su CV. Le pasé el CV al jefe de gabinete (de asesores del ministerio), quien le encarga al secretario general que la entreviste. La señorita sugiere en la entrevista que se le contrate como gerenta general de Sencico, pero no estaba calificada y no era el procedimiento. No ingresó al sector”, dijo ayer Bruce al diario El Comercio.