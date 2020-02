La palabra

“El Partido del Buen Gobierno”, que busca “cohesionar y organizar, tanto ideológica como políticamente, el sentir del pueblo vertido en las últimas elecciones. No queremos ser un mero logotipo. Tenemos que rescatar lo público y recoger experiencias anteriores. Estamos en favor de que las promesas de hace 30 años que no se han cumplido se cumplan y que el mercado sea para todos”, anunció Jorge Nieto, ex ministro de Defensa