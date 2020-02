La molestia de Neymar

Dentro de un clima tenso generado por la derrota del PSG ante el Dprtmund en el juego de ida de Octavos de la Champions, ha resaltado la del brasileño Neymar, quien acusó al club de no escuchar sus opiniones y de obligarle a descansar más de la cuenta debido a una lesión en las costillas, que sufrió el pasado 1 de febrero ante el Montpellier.

Desde esa fecha, no jugó en cuatro cotejos del PSG, y reapareció en el Signal Iduna Park ante Dortmund.

“Es muy difícil estar cuatro partidos sin jugar, pero por desgracia, no fue mi decisión. La decisión fue total del club y de los médicos. Ellos tomaron esta decisión y a mí no me gustó. Hemos tenido bastantes discusiones sobre estas decisiones porque yo siempre he querido jugar”, apuntó Neymar

Añadió: “Yo me sentía bien, pero el club tenía miedo. Al final, he sido yo quien más ha sufrido. Comprendo en parte el sufrimiento del club, porque en dos años me he perdido los octavos de Champions. Respeto las decisiones del club, pero esto no puede ser así, porque el jugador sufre. Estando en mejor forma, habría hecho un mejor partido”.