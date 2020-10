La “Misilera” salió a flote

Entrevista de UCI Deportes

Luego de la polémica actuación del referí chileno Julio Bascuñán en el partido entre Perú y Brasil, por la segunda jornada de las clasificatorias sudamericanas rumbo al mundial Catar 2022, el ex árbitro argentino Javier Castrilli se sumó a las críticas sobre las controvertidas decisiones que inclinaron el partido a favor del conjunto verde-amarillo.

¿Qué opina de la polémica del segundo penal que le cobran a Neymar?

-Lo que puedo decir es que, a través de las imágenes, yo no alcanzo a ver infracción alguna de Carlos Zambrano y no conforme con ello tampoco observo que existe una correspondencia entre lo que afirma el árbitro VAR encargado de revisar la jugada a través de la televisión. No existe correspondencia en lo que dice con lo que se observa. Él ve un punto de contacto en donde cree afirmar que existe una infracción que no está.

No alcanza a percibir que exista el punto de contacto y mucho menos una consecuencia como producto de ese impacto. Yo no veo desplazamiento de la pierna de Neymar en ni un tipo de interferencia, de contaminación de los movimientos de Neymar producto de ese supuesto impacto, así que, para mí es inobservable en todas las posiciones e imágenes que se ven que haya existido ese contacto o infracción que él alude.

Bascuñán cuando cobra el penal lo cobra convencido y no precisa del VAR. Salieron los audios del VAR que lo apoyan, sin embargo, cuando se da la expulsión de Zambrano si lo llaman del VAR.

– La primera intención que generan las imágenes antes de la difusión de los audios y videos del VAR era que Bascuñán no había accedido a observar las imágenes por el monitor, pero después cuando surge la difusión de las imágenes del VAR.

Uno comprende que no acudió a observar el monitor precisamente por la seguridad que le transmitió el árbitro del VAR, más aseguraba que Bascuñán estaba en lo cierto, entonces, lógicamente uno se pone en el lugar del árbitro central y ve que es absolutamente irrelevante ir a observar el monitor para corroborar algo que él estaba seguro y que encima el árbitro VAR también le había asegurado, es decir, en lugar de salvarlo a Bascuñán de un error, terminó profundizando él mismo y desembocando todo en este descalabro.

Yo creo que hay que diferenciar el tema de los penales del tema de las expulsiones y hablo en términos plurales porque también debió de haber corrido la misma suerte que Zambrano bien expulsado porque fue una agresión clara en el rostro del adversario, pero habló en plural porque también debió de haber sido expulsado el jugador brasilero Richarlison por un codazo a Trauco que salió sin sanción alguna y no se explica tampoco porqué no fue considerada esa expulsión de la misma manera que la expulsión de Zambrano porque Richarlison levanta su brazo derecho absurdamente.

No tiene otra lectura que pretendió enmascarar una agresión con una situación absolutamente auténtica de juego y total y absolutamente casual, cosa que leerlo de esa manera es de una ingenuidad supina, inadmisible en un árbitro de esta categoría.

¿No llamó la atención de que el árbitro sea chileno cuando Perú enfrentará a Chile en la próxima fecha?

-Yo creo que es una desprolijidad que se ha cometido en virtud del contexto. Estamos viviendo una situación de pandemia global como forma de poder generar las condiciones para disputar un torneo se han establecido bases en todos los países con designación de árbitros que hace varios días que están ahí y que lamentablemente son una cantidad reducida y eso tienen que manejar con ese número de árbitros y ha llevado a este tipo de desprolijidades que espero no se vuelva a repetir.

Había cuenta de la suspicacia y de la sospecha que genera una situación como esta, donde se designa un chileno y había cuenta de que el próximo compromiso de Perú por eliminatorias es precisamente contra chile. Estoy absolutamente convencido que todo lo que ocurrió no tiene absolutamente nada que ver con esto, pero tratándose esto del universo fútbol, donde la suspicacia hasta al alcance de la mano esto se tuvo que haber previsto. El menú de posibilidades es bastante limitado para las designaciones.

¿Cuál es la opinión que tiene de Julio Bascuñán?

-Es un árbitro que viene con ciertos antecedentes así de haber adoptado decisiones a veces no tan acertadas y que obviamente pareciera que no es una casualidad, no es un hecho aislado este tipo de equivocaciones. Creo que si tiene dificultades a la hora de postura de las acciones y de la conducta de los jugadores y esas dificultades lo han llevado a terminar viendo que cosas que no existen o no viendo aquellas cosas que existen.

Uno de los objetivos del VAR era para mejorar e impartir mayor justicia y cubrir los errores de los árbitros y eso no se dio en el inicio de las clasificatorias, ¿cree que es porque recién se instaló o que podría haber sido?

-Yo creo que en otros partidos el VAR ha dado resultados, sin ir más lejos en esta fecha misma fecha en el partido que disputaron Ecuador y Uruguay el VAR ha actuado en muchas oportunidades. El árbitro Wilmar Roldán ha tenido un desempeño acertado en este sentido.

También en el partido de Chile-Colombia, existieron situaciones del VAR. Hay una falta que Herrera el argentino no había percibido contra Vidal y después el VAR le llamó la atención y él acudió a ver las imágenes a diferencia de lo que hizo Bascuñán.

Fue al monitor y observó la existencia de la falta y pudo rectificar su omisión inicial y creo que los resultados no son tan negativos. Hay casos que el VAR operó de forma muy positiva y hubo excepciones como el desgraciado desenlace que ocurrió en el partido de Perú-Brasil que obviamente que a mi criterio ha quedado demostrado a través de las imágenes y sobre todas las cosas el árbitro VAR estuvieron total y absolutamente equivocados.