La importancia de la salud auditiva

En medio de la pandemia y todo lo que esto ha significado tanto en la salud física como en la mental se hace cada vez más necesario algún tipo de actividad que ayude a disipar todo lo negativo, teniendo en cuenta que hay alternativas que se amoldan para cada gusto y aptitud. Una de las que ha cobrado mayor notoriedad es la práctica del Tai Chi, un arte marcial de origen chino con un concepto que hay que tratar con pinzas para mayor entendimiento.

El Tai Chi es meditación en movimiento, esa es la diferencia a simple vista con otras disciplinas y tiene como principal propósito el equilibrar la mente a través de la relajación del cuerpo mediante ejercicios de bajo impacto. Esto lo explica Alfredo ishiguro, instructor principal de Tai Chi De la escuela Shihei de Lima, avalada por LA ESCUELA DEL GRAN MAESTRO CHEN ZHENGLEI.

Para entenderlo un poco más hay que escarbar en sus orígenes de hace más de 500 años -conocido en ese momento como el Kung Fu de los Chen- cuando Chen Wanting tenía el cargo de General del Ejército, siendo tan bueno que terminó destacado en las fronteras del norte del imperio chino para defender el imperio.

En medio de esa actividad se da cuenta de que no importa cuánto practiquen alguna disciplina, llegara un oponente en la vida que vencerá simplemente porque es más joven, pues el paso de los años hace que se pierdan músculos y reflejos, por lo que halló un sistema de rendimiento que mezclaba el Kung Fu de los Chen, la medicina tradicional china y la filosofía taoísta, generando un nuevo arte que te hace más fuerte a medida que más se practica, ese era el Tai Chi .

Por eso los de su familia pasaron de ser conocidos como los superdefensores, a ser famosos por la longevidad. Con el pasar de los años, todas las generaciones de la familia eran instruidas, pero a partir de la onceava aparece un hombre llamado Chen Chan Xing, quien encuentra a un huérfano con cualidades peculiares, se llamaba Yang Luchang, a quien enseña ese arte marcial.

Bajo el conocimiento de Yang la técnica llega al ejercito dándose a conocer como disciplina Tai Chi Chuan, que quiere decir “el puño de la gran polaridad” o “el arte marcial de la gran polaridad”. Cuando se enteran los de la corte del emperador, le piden que les enseñe y este ofrece sus conocimientos.

El Tai Chi se convierte en la base fundamental de la medicina china preventiva tradicional china, es tal la fe que le tienen los chinos que durante el inicio de la pandemia se veía esta práctica en los hospitales, siguiendo a los estudios que indican que la practica ayuda a mejorar el sistema inmune y endocrino, aparte que, al ser ejercicio de bajo impacto ayuda en la rehabilitación del cuerpo.

ESCUELA EN PERÚ

En el caso de Alfredo, él es seguidor del estilo Chen, que es parte de los 5 estilos que en total se practican en el mundo. Explicó cómo es que funciona en el Sistema Propioceptivo que tienen los seres humanos, el mismo que hace tres cosas: brinda la información al cerebro sobre el estado de un musculo o de un órgano; lo segundo es que le da las coordenadas de donde está el problema y/o dolencia en el cuerpo; y lo tercero que hace es la relación de equilibrio y punto de apoyo, que sería la cenestesia.

Y eso es lo que desarrollan todas las artes marciales, siendo el Tai Chi el que mejora directamente en todo el sistema propioceptivo. “Con su práctica constante ayuda a que el cuerpo este en un estado óptimo de regeneración, sería una cuestión complementaria para que el cuerpo aprenda que tiene que curarse”, destaca.

Es cierto que en todas las artes marciales se pretende llegar al equilibrio, pero el Tai Chi lo estudia a profundidad y entiende que no solo está ligado al cuerpo físico sino al estado emocional, pues el cuerpo termina siendo un espejo de lo que sucede en la mente y mientras no se solucione eso, no se podrá mejorar, entendiendo que al final el equilibrio es mitad cuerpo y mitad mente, además de una gestión de emociones.

Ishiguro explica que son un conjunto de estiramientos y respiraciones, pues lo que se busca en el primer caso es estirar también la mente, siendo un binomio que va de la mano. Todo esto debe ser guiado por un maestro y hay niveles de acuerdo a la práctica y de acuerdo a las posibilidades. Al inicio se recomienda darle un tiempo un mínimo de 2 horas a la semana.

La Escuela Shihei fue fundada por Alfredo Ishiguro, su instructor principal, un practicante del tema desde hace 11 años y ha tenido como maestro a Juan Vásquez Sánchez, que a su vez tuvo como maestro a Cheng ZHenglei, el cuarto guerrero de Buda, descendiente de Cheng Wanting. Demostrando así que este arte marcial sigue un protocolo de jerarquías.

Asimismo, tiene el soporte de la asociación latinoamericana de Tai Chi Chuan estilo Chen, y a su vez, de la escuela del gran maestro Chen Zhenglei, uno de los 10 chinos más influyentes de esa cultura.

Actualmente está dando clases por redes sociales y para esto solo se pide que el alumno tenga a disposición dos metros cuadrados libres y lleve ropa deportiva que permita estirarte, zapatillas cómodas y una silla firme. Todo es previa coordinación y tienen una clase abierta al público en general los días sábados vía en vivo del Youtube. No hay límite de edad para este arte, que es recomendado desde que son infantes. Pueden acceder a sus redes sociales https://www.facebook.com/escuelashihei .