La imagen del Perú está bastante erosionada

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Para la fiscal Janny Sánchez existen indicios que vincularían al presidente de la República, Martín Vizcarra, en las contrataciones irregulares de Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, como proveedor del Ministerio de Cultura.

La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios consignó es un informe fiscal que, de acuerdo a las investigaciones, Richard Cisneros se habría valido de sus vínculos de “confianza, amistad o cercanía” con el mandatario para beneficiarse indebidamente. Así, siguiendo la tesis fiscal, Vizcarra habría recomendado, dispuesto u ordenado a altos funcionarios, la contratación de Swing por servicios innecesarios y además por montos sobrevalorados, llegando a cobrar hasta S/ 175 mil.

La Fiscalía también señala que Cisneros no contaba con el perfil necesario para los servicios que fue contratado en dicho ministerio, y que dichas actividades bien las podría haber realizado el personal que trabajaba en el Ministerio de Cultura.

Además, el documento señala que se hará el deslacrado de todo el material incautado en el allanamiento a las viviendas de Karem Roca, Mirian Morales y Richard Cisneros a fin de efectuar el análisis pericial informático y determinar si existen indicios que vinculen a Cisneros con otros investigados o funcionarios públicos.

POSIBLE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Para el abogado penalista Raúl Noblecilla, la Fiscalía tiene la obligación de investigar rigurosamente el caso, porque no solo se habría configurado los presuntos delitos advertidos por el Ministerio Público, sino que podrían imputarse otros delitos conforme avancen las investigaciones, como el de una presunta organización criminal.

“A la luz de los hechos, se podría advertir que existen componentes claros de una organización criminal, que es la agrupación de tres o más personas con diversos roles y que tiene una existencia para concertar la comisión de delitos. Hacia ese contexto sería irresponsable dejar de advertir la posible existencia de una organización criminal. No hay que tener miedo en poner las palabras adecuadas a las cosas. Aquí lo único que estamos diciendo a la Fiscalía es que investiguen con los ojos bien abiertos”, señaló.

Por otro lado, consideró que los peruanos tenemos que aprender a medir con la misma vara todos los actos de corrupción. “No podemos confundir, y decir yo lucho contra la corrupción del fujimorismo y no puedo luchar contra Vizcarra porque sino no sería antifujimorista. No podemos distinguir banderas políticas, la única bandera que debe existir es la del Perú y la bandera de sanear al país de la corrupción, que es más perversa que la pandemia”, advirtió.

INVESTIGACIÓN IMPARCIAL

En esa línea, recalcó que la Fiscalía tiene el deber de perseguir e investigar, y que “no es de ninguna manera descabellado bajo el punto de vista de la reflexión penal que podamos estar ante una organización criminal que usa incluso la institucionalidad que le otorga su posición para poder camuflar y confundir”. “Aquí no se trata de ser Vizcarrista, antifujimorista o ser antiaprista, sino de que si uno lucha contra la corrupción debe tener los ojos bien abiertos, y no taparse uno para distraerse. la lucha tiene que ser decidida para criticar a propios y extraños, porque la corrupción es astuta, se vuelve tu amiga o hasta tu amante, y es difícil distinguir; pero para eso está la Fiscalía, para llevar investigaciones fuera de toda motivación política”, apuntó.

Sobre la posibilidad de sumar otros elementos en la investigación, como los cuestionados contratos de los familiares de las asistentes del presidente, Noblecilla indicó que “una investigación parte de una imputación, pero eso no quiere decir que en el transcurso de la misma no se puedan sumar otros delitos a la ruta de persecución”. “Mientras avanza el proceso se pueden sumar nuevos elementos y cuando se decida la conclusión fiscal, se podrá desestimar algunos delitos por los cuales empezó pero también proponer otros en los cuales haya podido encontrar justificación de acumularlos y sumarlos en la investigación. Eso no solo es válido sino también es necesario, porque sino podrían quedar otros delitos fuera de la investigación”, manifestó.