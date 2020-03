La guerra sucia no me va a amilanar

Muy contento encontré al excongresista Yonhy Lescano de Acción Popular (AP), en la paz y casi soledad de su domicilio en Surco. Atrás han quedado sus portadas en diarios y noticieros enfrentándose a sus enemigos políticos, incluso de su propio partido. Rodeado de una clásica decoración artística muy bien dispuesta en una sala iluminada por luz natural, pero sin lujos, Lescano no se caya nada, tiene hambre de política y de triunfos, compagina sus ambiciosos proyectos y guarda una inteligente distancia de quienes le hicieron daño hasta que su reposo termine. Entonces, y solo entonces, veremos al nuevo Lescano, en acción.

—Congresista, ¿Continua usted con su proyecto presidencial?

—Estoy terminando un proceso dentro del partido que fue acompañar a los candidatos al Congreso por todas las regiones a invitación de ellos, y hemos tenido buenos resultados, veinticinco parlamentarios de AP, veinte de ellos de provincias, para que el partido tenga una buena representación.

Ahora, retomando mi actividad laboral como abogado y profesor universitario, comprenderá, desde abril del año pasado no trabajo (como congresista) por la venganza cobarde del fujiaprismo, y hay un sector del partido que me pide que candidatee a la presidencia de la República, y si hay ese respaldo, ese compromiso de parte de los militantes uno no puede quitar el cuerpo. El partido me lo está pidiendo, así que no descarto presentarme como candidato.

—Pero ahí tendrá usted un problema ¿Cómo piensa enfrentar los demonios dentro de AP?

—Con trabajo político, estar con las bases, con el pueblo, transparente, el pueblo valoró mucho la lucha contra las mafias y los corruptos en el Parlamento, yo fui el primero en solicitar el cierre de este Congreso, la disolución, porque veía que era un Congreso dictatorial, de tal manera que el pueblo ha valorado mucho eso, el trabajo político es fuerte y con el apoyo del pueblo y la militancia se puede conseguir.

—Esa fuerte oposición que enfrentó en el Congreso de su propia bancada, los golpes bajos, se van a repetir apenas usted advierta de su candidatura presidencial.

—Posiblemente, nosotros estamos en una propuesta paralela a otras propuestas que están saliendo en el partido y ellos harán su campaña, haya o no haya guerra sucia o golpes bajos la población se da cuenta, los militantes también, se dan cuenta.

Por ejemplo, el domingo salió una encuesta en el diario El Comercio, donde yo encabezaba las preferencias con Muñoz. Al día siguiente comenzó la guerra sucia, removieron el asunto del falso acoso que se probó con dos peritajes técnicos que es fraguado, (ellos) están desesperados, se puede ganar fácilmente porque las difamaciones y la mentira nunca tienen éxito, yo confío mucho en Dios y sé que nada de eso se va a imponer. Al fin y al cabo yo he sido cuatro veces parlamentario, me han hecho la guerra sucia, no les tengo miedo a la difamación.

—¿Por qué nace el enfrentamiento con ‘Vitocho’ siendo de la misma bancada?

—No estaba de acuerdo de que el partido este coqueteando y dejándose llevar de la narices por el fujiaprismo, ese fue el asunto, yo enfrenté a la mafia en el Congreso disuelto y eso tuvo sus frutos porque obviamente eso fue bien valorado por los peruanos, fue el punto de quiebre y ahí empezaron las discrepancias con los demás.

—¿Cómo así ‘Vitocho’ termina haciendo bancada con los fujiapristas, dónde encaja esa alianza?

—No pues, la tradición del partido es la lucha contra la corrupción, no sé, no tengo los pormenores, no tengo los detalles, él que hace eso tendrá que dar algún tipo de explicación, lo cierto es que mi posición creo que ha sido las más correcta dentro de la ideología del partido que ha permitido tener ahora una buena representación parlamentaria porque si no hubiéramos estado en una situación difícil y yo creo que uno de los aspectos fue el deslinde que se hizo con estas mafias que dominaban el Parlamento.

—En algún momento conforme se acerquen las elecciones se darán los enfrentamientos de las listas propios de las elecciones ¿Quién lo respalda a usted?

—Yo tengo un trabajo con las bases, mucho acercamiento, he ido a los distritos, a las provincias, departamentos, la fuerza ahí está, las bases son lo más importante porque en AP se elige un militante un voto. Los otros contendores no sé qué trabajo estarán haciendo, lo que veo es, apenas aparezco en las encuestas empieza la guerra sucia.

—Es que usted tiene enemigos gigantes: Barnechea, ‘Vitocho’, Raúl Diez Canseco ..

—Pero a esos se les derrota, como David derrotó a Goliat.

—Pero esos enemigos, además de poderosos son millonarios, ¿Cómo piensa usted financiar su campaña?

—Mire las veces que yo he candidateado al Congreso no he gastado mucho dinero y he utilizado metodologías sencillas como salir a las calles, yo creo que con poco dinero se puede, ya lo hemos hecho.

—Pero una campaña presidencial es totalmente diferente, hay que armar todo un aparato logístico, personal, locales, etc.

—Podría ser, pero siempre los militantes colaboran como los incas hacían la minka, todos colaboran con un granito de arena, yo he recorrido el Perú y sus regiones dos veces con la ayuda de gente de buena voluntad, trabajadores, personas sencillas y hemos tenido éxito. Hacía mítines sobre una camioneta, en el atrio de una iglesia y desde allí hablaba, así se puede ganar una elección presidencial también, no se necesita mucho dinero, ya tenemos experiencia en eso y gracias a Dios no nos preocupa la parte económica a nosotros.

—¿AP está unido o está dividido?

—Hay tendencias, yo creo que pasadas las elecciones para elegir al candidato presidencial el partido tiene que remar en una sola dirección, quien salga candidato tiene que tener el apoyo de todos los militantes, pero claro hay tendencias, algunos que son allegados a los grupos económicos, y otro como yo con una posición más social.

—¿Cuál será el mensaje político del candidato de AP en las elecciones presidenciales?

—La conquista del Perú por los peruanos, y en segundo lugar, el ama sua, ama llulla y ama quella, no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso, con eso se hace buenos gobiernos, los incas hicieron un gran imperio.

—Qué ha pasado con el Perú, cómo llegamos a la crítica situación actual?

—Lo que ha pasado es que hubo treinta años de saqueo, con cinco expresidentes que traicionaron al Perú y que nos están quitando el progreso, el desarrollo, y ese es el principal problema que tenemos que resolver.

—Por eso pidió usted el cierre del Congreso, ¿Cómo entendió la parte constitucional que ahora se cuestiona?

—Es que yo ya había visto una cuestión fáctica de que en el Congreso había una dictadura mafiosa, que no había cambiado, que estaba haciendo lo que le daba la gana con el Perú, abusando del poder. Pero considerando la parte legal, había un precedente, el presidente Paniagua ya había adelantado las elecciones, yo veía que había un gran peligro con la dictadura fujiaprista y tenía varios caminos legales para disolver.

—Qué cree que hubiera pasado si no se disolvía el Congreso?

—Yo creo que el Perú hubiera estado en un camino absolutamente inviable, en estos momentos hubiéramos estado gobernados por delincuentes, hubiera sido el gran peligro, de eso hemos salvado al Perú en la lucha que hemos emprendido y ojalá que este nuevo Congreso pueda comenzar a reconstruir el Parlamento venido a menos que nos están dejando.

—El presidente Vizcarra, luego de cerrar el Congreso ¿piensa usted que ha entendido el papel que ahora le toca?

—Está acomodando las cargas en medio del camino, yo siento eso. Dispuso el cierre del Congreso, eso hay que reconocerlo, pero además en las otras necesidades que tiene el pueblo no las encara bien, no las estudia como lo hizo con el enfrentamiento que terminó con el Congreso disuelto, siento que ahora está como muertito en la parte económica, en la parte social, no está tomando decisiones, la gente está viviendo mal, no hay buena educación, las riquezas se las están llevando a precio huevo algunos grupos económicos, los agricultores abandonados a su suerte, destrozados y ellos son los que han aliviado la pobreza llevando alimento barato a la gente, el 70 u 80% de los campesinos lleva el alimento a las mesas de los peruanos, entonces sobre eso no está resolviendo nada el presidente.

Están haciendo reformas pero beneficiando a pequeños sectores privilegiados, prohibir que los trabajadores tengan sus Convenios Colectivos, ha prohibido el ingreso de carros usados en buena condición de emprendedores para favorecer a grandes empresas de autos nuevos, en fin, eso no ha cambiado el presidente Vizcarra, hay una serie de cosas que no está apostando por el Perú, impulsar que haya más justicia, el tema de los abusos con los bancos, las AFP, yo siento que ahí tiene miedo o tiene mucho compromiso, ahí no quiere enfrentar.

—Hay quienes opinan que el presidente Vizcarra corre el peligro de no terminar su periodo, debido a las constantes crisis políticas que se autogenera, la mala elección de sus ministros.

—No, no creo, yo pienso que acabará su gobierno, no veo mayor problema grave que tenga el peso suficiente para sacarlo de la presidencia, creo que no se avizora ninguna revuelta política como para que caiga, tampoco convendría eso al Perú porque ya se eligieron nuevos parlamentarios.

—Ahora, el nuevo Congreso, ¿Cuál es su papel en esta coyuntura?

—Creo que como tenemos tantas noticias de corrupción, ellos deben seguir luchando contra la corrupción, seguir haciendo esa tarea, ayudar a fiscales y jueces que están enfrentando a los corruptos, porque a estos no hay que dejarlos medio muertos, hay que liquidarlos definitivamente, ponerlos en la cárcel y neutralizarlos.

Ojalá que se dé una buena Reforma Política, porque la reforma política que empezó a hacer el fujimorismo que quedó trunca era una falsa reforma que no iba a servir para nada. Yo creo también que hay algunas leyes que hay que aprobar y otras derogar con la urgencia que se requiera porque no son las leyes que necesita el Estado.

—Para que el nuevo Congreso funcione óptimo, se debe bloquear el accionar fujimorista?

—Hay que darle debate para derrotar al adversario y hacerles entender que no van a imponer más dictaduras, lamentablemente ellos me han demostrado que no cambian, es un partido que no cambia, es imposible, comenzaron las sesiones del Congreso disuelto pidiendo perdón, pero estaban haciendo barbaridad y media, pero hay que neutralizarlos con un debate democrático, legal y demostrarle al Perú que si se les puede derrotar.

—Qué proyectos de ley importantes lleva AP al nuevo Congreso?

—Hay varios proyectos fundamentales que se quedaron en el tintero, el abuso a esta niña (asesinada por un adolescente), yo presenté un proyecto de castración química para estos criminales, paralelo a la prisión perpetua, pues las leyes que se han probado por estos delitos no sirven en la práctica, pero la castración química si ha tenido impacto en otros países para disminuir las violaciones a mujeres y niños. Se llegó a aprobar en la Comisión de Justicia, y estos individuos de la mayoría fujiaprista lo sacaron simplemente porque yo era el autor, o sea, por mezquindad, haciéndole un tremendo daño al pueblo.

Otro, la derogación de los decretos 014 y 016 que son antilaborales, también hay que trabajarlos, el seguro agrario, la rehabilitación del agro donde hay una necesidad muy grande, nuestros agricultores son muy pobres, y el tema de la delincuencia. Yo creo que quienes deben cuidar las calles, instalaciones y vías públicas, es el Ejército, y la Policía centrarse en el cuidado de los ciudadanos como están haciendo en algunos países con resultados positivos. También el tema de las AFP.

RAMÓN REQUENA