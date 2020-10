La fusión debe continuar

Contra todo. El chef decidió abrir su emprendimiento en plena pandemia, pues confía en los sabores de su cocina, la que mezcla perfectamente a los sabores peruanos con los japoneses.

En el año 2006, Yoji Tsukayama se encontraba estudiando odontología, pero se le abrió la oportunidad de trabajar en un restaurante de comida japonesa en Miraflores, uno de gran concurrencia. Todo en un inicio era por necesidad, pero después se dio cuenta que le gustaba ese mundo y decidió estudiar de manera profesional.

Tenía algunos conocimientos básicos de la gastronomía japonesa, influencia de parte de su madre y de todo lo que observó desde su perspectiva de tercera generación, o sea, un sansei orgulloso de sus raíces, que quiso representarlas a través de la cocina.

Fueron ocho años de experiencia en ese reconocido restaurante, inicialmente pagando el derecho de piso, aprendiendo desde la preparación del arroz, las salsas, pasando por almacén, producción, elección de materia prima, alimentos y bebidas en general.

En paralelo, se metió a cursos de comida asiática, pues es lo que pretendía afinar para lograr un emprendimiento propio. En el 2015 decidió abrir su propio negocio en Santa Catalina, el primer sushibar de la zona, ganando una experiencia distinta, pero cada socio decidió tomar caminos distintos por lo que tuvo que arrancar el año pasado otro proyecto en el que ha puesto todo su empeño y estilo.

Todo estaba listo para abrir “Jarú Sushi Bar” en quincena de marzo de este año, pero llegó la pandemia y tuvo que frenar todo, más no apagar ese nuevo sueño del restaurante propio. “Todo lo tuvimos super complicado, porque el bono de reactivación era para los que habían facturado el 2019, nosotros no llegamos a cumplir ese requisito para la primera ayuda, pero no desistimos y a la tercera logramos el beneficio”, destaca Yoji.

Reunió todos los papeles y condiciones de protocolos de bioseguridad para por fin abrir oficialmente fines de julio solo como atención delivery y recojo en tienda. Poco a poco comenzaron a trabajar hasta que se pudo tener el permiso de atender en mesas, una experiencia distinta, pero con la misma calidad de siempre.

“Para iniciar como marca nueva nos vimos obligados a reducir nuestra carta en un 40% para quedarnos solo platos que lleguen vía delivery en óptimas condiciones, que era otra logística”, señala.

Yoji destaca que su propuesta es una fusión de cocina japonesa con otras culturas, siendo “Jarú” una palabra que une el nombre de dos países como “JApón” y “PeRÚ”.

Esto es plasmado en platos como los makis estilo acevichado, un clásico limeño; el maki Satito (creado en honor a su pequeña hija), que lleva una corona de chips de ajos con salsa criolla; maki tako, que lleva pulpo a la parrilla encima; y maki rocoto que lleva una salsa de este ají peruano encima.

Entre los platos calientes recomienda el yakisoba, que es una pasta gruesa tradicional preparada a mano y llega con pollo salteado y vegetales; el yakimeshi de arroz, las alitas crocantes en salsa teriyaki, clásico batayaki de salmón y mariscos, que a su vez van salteados en mantequilla, ajo y especias japonesas.

Otros platos frescos que recomienda probar es el “Ice cream tempura”, que es una bola de helado de vainilla y lúcuma cubierto por una masa de fritura. En bebidas tienen los clásicos Asahi y Sapporo, ambas cervezas japonesas, sake y té verde.

El delivery cubre un radio de reparto que abarca todo Lince, parte de Cercado de Lima (límite de la avenida Brasil con 28 de julio), Jesús María y La Victoria (solo Santa Catalina), San Isidro y San Borja. Mientras que, para los otros distritos, se puede consultar la disponibilidad y con anticipación.

“Seremos nuevos, pero nos hemos preocupado por atender los antojos de nuestros clientes, reproduciendo otros estilos, no nos limitamos, porque confiamos en lo que hacemos”, señala finalmente el chef de Jarú.

DETALLE

Dirección: Jr. José de la Torre Ugarte 448 – Lince

Whatsapp: 920 000 592

Horario de atención: de 11am a 8:30pm/ reparto de 12m a 9pm

Facebook: https://www.facebook.com/jarusushibarperu/