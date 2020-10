La explicación de la derrota de Perú por Carlos Zambrano

Luego de su expulsión en el partido ante Brasil, el defensor Carlos Zambrano dialogó con la prensa. Considera que fue injusta la decisión del juez chileno en el penal y la tarjeta roja a su persona.

«Pienso que merecimos mucho más, pero lamentablemente sucedieron cosas que escapan de nuestras manos. Todos los hinchas peruanos y hasta personas que no saben de fútbol vieron la enorme injusticia que se cometió. Son cosas que suceden en el fútbol pero contra el árbitro y el VAR no se puede hacer nada», dijo Zambrano.

EXPULSION

Sobre su expulsión, el defensa nacional, comentó que «en ningún momento mi intención fue agredir al jugador brasileño sino la de proteger y cubrir el balón porque me encontraba acorralado en ese sector de la cancha. Incluso, yo estaba tranquilo que no iba a expulsar, pero luego vio el VAR y me mostró la tarjeta roja. Es lamentable porque el árbitro no midió a todos con la misma vara ya que, en el primer tiempo, le abrieron la ceja a Miguel (Trauco) y no pasó nada. Pienso que después del segundo penal que nos cobraron las cosas cambiaron mucho».

NEYMAR

Cuando le consultaron del penal a Neymar, Zambrano precisó que «yo vi una jugada normal, en donde yo llegué dos milésimas de segundos antes pero todos conocemos que Neymar es un jugador que siempre trata de generar o provocar un penal y, ese sentido, los árbitros siempre favorecen a los equipos grandes mas allá que no lo necesiten. En ese momento, le dije al árbitro que no había sido penal…, pero ya pasó y ahora solo tenemos que pensar en el partido ante Chile. Yo me quedo tranquilo porque todo el grupo y yo dimos el cien por ciento. Esto recién comienza y no duden que seguiremos compitiendo con las demás selecciones».