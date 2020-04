La cuarentena: una responsabilidad compartida

Hasta el momento no se ha encontrado ninguna so­lución farmacológica para enfrentar la pandemia; por lo tanto, las medidas de control social son necesa­rias para poder evitar que el COVID-19 sobrepase la capa­cidad del sistema de salud y que mueran más personas. En el caso peruano esta es­trategia es muy importan­te ya que nuestro sistema es precario, segmentado y poco financiado, así que estas condiciones son des­favorables e impiden una respuesta adecuada contra la enfermedad.

Sin embargo, la cuaren­tena es criticada debido a que no hubo tantas expe­riencias anteriores y no se dispone de evidencia sufi­ciente sobre su efectividad. Por ejemplo, desde el año 2006, se registraron catorce experiencias similares en países como Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Australia, Liberia, Sierra Leona, etc. por enfermeda­des virales como la gripe porcina, el SARS y el ébo­la.1

Otra dificultad es la for­ma de evaluar la efectividad de la cuarentena. ¿Cómo se puede medir la obediencia a la cuarentena? ¿Por la cantidad de personas que transitan en la calle por un periodo de tiempo?, ¿por la cantidad de detenidos por cada 10,000 habitantes?, ¿por una encuesta domici­liaria?

Además, son numerosos los impactos económicos, sociales y sanitarios de los confinamientos. Por ejem­plo, el desabastecimiento de recursos, el desempleo, la violencia sexual intrado­miciliaria y el impacto en la salud mental de las per­sonas.

No obstante, la evidencia disponible sobre el impacto del aislamiento social obliga­torio está basada en simula­ciones matemáticas. Por otra parte, los reportes epidemioló­gicos diarios muestran que el número de infectados se está incrementando de manera exponencial en los países que implementaron la cuarentena mucho tiempo después de la aparición del primer caso.

Entonces, a pesar de los cuestionamientos y la falta de evidencias, la cuarentena pue­de ser una estrategia útil.

Sin embargo, según se muestra en los medios de co­municación, el cumplimiento de esta medida no es comple­ta en el país. Se observan nu­merosos detenidos por incum­plimiento del toque de queda, congestión vehicular cerca de zonas comerciales y personas que no guardan el distancia­miento físico establecido.

Los motivos económicos pueden ser los más importan­tes, pero es necesario que se desarrollen más investigacio­nes para identificar las prin­cipales razones de desacato de estas políticas. Ahora bien, en un artículo publicado en la revista Public Health, Rebecca Webster identificó estrategias para que los gobiernos pue­dan mejorar la adhesión a la cuarentena1, que pueden ser resumidas de la siguiente ma­nera:

Brindar razones para la im­plementación de la cuarente­na y sus protocolos de manera clara, precisa y oportuna. Re­saltar los beneficios y la impor­tancia de la cuarentena para la salud pública. Asegurar el abastecimiento suficiente de recursos y brindar asistencia a las personas económicamente afectadas.

Las medidas del gobierno ahora son más estrictas y ha­brá mayor control social; por lo tanto, es necesario que la información llegue de mane­ra clara y precisa a todos lu­gares del modo más efectivo posible. Si bien es cierto que la enfermedad está impactan­do más en zonas urbanas, es importante asegurar que los mensajes lleguen adecuada­mente en zonas rurales y en los diferentes idiomas que se hablan en el país. No se debe pensar solamente en la capi­tal. Asimismo, se debe resal­tar las consecuencias de esta enfermedad en la salud de las personas y cómo la cuarente­na puede ser una solución.

Finalmente, es medular la protección financiera de población trabajadora y vul­nerable, más en el contexto peruano donde aproximada­mente el 20% de la población está en situación de pobreza 2, donde el 70% de la pobla­ción económicamente activa son trabajadores informales, donde los adultos mayores son jefes de hogar del 28% de hogares peruanos 3 y donde el 91% de inmigrantes venezola­nos no cuentan con seguro de salud 4.

El cumplimiento de las medidas de cuarentena no so­lamente es responsabilidad de los ciudadanos peruanos, sino del gobierno. El Estado debe brindar las condiciones para que la cuarentena sea una medida de prevención de enfermedad y no otro factor que afecte la vida, la salud y bienestar de las personas.

