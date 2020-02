La crisis de régimen y los resultados

La movilización ciudadana conquistó, el 30 de setiembre de 2019, la disolución del Congreso Nacional, dominado por el Fujimorismo. Los resultados de las elecciones del 26 de enero 2020, expresan no solo la confrontación entre el Poder Ejecutivo, presidido por Vizcarra y el Legislativo dominado por la ultraderecha del fujiaprismo con el apoyo de Acción Popular, Alianza para el Progreso y Contigo. Son un momento clave en la crisis nacional del régimen neoliberal, crisis del poder político en su conjunto, su base constitucional neoliberal y su control por la corrupción del poder económico neoliberal. La Patria está en lucha por su afirmación soberana, democrática y social.

Las elecciones del 26.01.2020 se enmarcan en la pugna por la resolución de la vigente Crisis Nacional de Régimen, cuyo momento estratégico debieran ser las Elecciones Generales 2021 para elegir nuevo Gobierno y por otro Parlamento 2021-2026, en el marco de un nuevo proceso constituyente democrático y patriótico. Para el Perú la agenda nacional central es resolver la crisis del régimen corrupto y plutocrático, ante la amenaza del saqueo entreguista de la nación por el dominio imperial de USA, su plutocracia subordinada y la corrupción generalizada. En el Bicentenario Nacional debemos lograr afirmar una patria ciudadana, con soberanía, dignidad, democracia y prosperidad. La plutocracia nacional y el Imperio USA, buscan Recolonizar el Perú, aplicando sus estrategias para la desnacionalización, destrucción de las instituciones democráticas y deformación de los movimientos sociales, imponiendo una democracia de opereta y corruptela.

LA CRECIENTE POLARIZACIÓN POLÍTICA EN MARCHA.

Está en curso una crisis de régimen nacional, por la creciente polarización política, entre la variopinta derecha y plutocracia neoliberal, enfrentada al pueblo y la izquierda patriótica. El Gobierno y la Confiep desde las elecciones complementarias de enero 2020, actúan para darle otro curso inicial al desenlace en camino a las elecciones generales del 2021, para evitar que se elija un congreso patriótico y democrático, e imponer un fraudulento Congreso, limitado, bi-partidista, subordinado al poder económico, desnacionalizado y corrupto.

La polarización en Perú es consecuencia del descrédito de los poderes político y económico, ante la corrupción que han generalizado y el agotamiento del neoliberalismo en el Perú, como ocurre en toda América Latina en crisis. Vizcarra y la Confiep, aliados en la conducción del Estado y del Gobierno, disfrazan con gestos políticos “efectistas” el creciente viraje radical derechista, especialmente en la entrega de la soberanía, de los recursos (petróleo, gas, agricultura, pesca, minería, bosques, salud, agua potable, educación, etc.) y acentúan la crisis desnacionalizadora y privatista de la actividad productiva industrial, agraria, energética, y de servicios básicos como el agua, la energía, la salud.

Ante esta crisis nacional se viene un desenlace político, entre la derecha neoliberal entreguista y la izquierda popular patriótica. Esta tendencia está en expresión en las calles y se manifiesta incluso en las elecciones, al sumarse los votos que se expresan en las encuestas. Esta polarización crecía al acercarse las elecciones generales y escalar la crisis del régimen. Por eso, el Gobierno y la Confiep, en cogobierno efectivo, actúan para darle otro curso inicial desde las elecciones complementarias de enero 2020. Actúan para que se elija un congreso limitado, subordinado al poder económico de la plutocracia y el capital extranjero.

Ante la crisis del actual Congreso dominado por el corrupto fujimorismo, en alianza con el poder económico lobbysta, con la concentración mediática, manipulan la información, bloquean los votos por la izquierda de JPP (Juntos por el Perú), tratan de proclamar ganadores sin recuento efectivo de votos, buscan excluir a los congresistas de JPP. Se hace pública las alianzas entre fuerzas que enarbolan discursos demagógicos, antipatria y antidemocráticos, como la alianza a favor de Antauro Humala, promovida hace más de dos años por Hernando de Soto, y que busca entregar en propiedad al capital extranjero las decisivas riquezas minerales del subsuelo (litio, cobre, oro, etc.). Para empobrecer la patria regalando nuestra sustantiva riqueza.

Para sus propósitos antinacionales, ante el intento de la Confiep de sortear la crisis económica con la entrega de nuestros recursos naturales al gran capital, en especial al sector financiero internacional, está en peligro la Patria entera. No solo la reforma política y judicial, también la reforma del Estado, el manejo de las rentas estratégicas del país. En los Decretos de Urgencia emitidos en estos cuatro meses destacan la prórroga hasta el 2031, de las condiciones de semi esclavitud para los trabajadores agrarios del sector agroexportador; la eliminación de los convenios colectivos del sector público; el inicio de las operaciones ilegales de empresas petroleras corruptas ( British Petroleum) en el Mar de Grau en Tumbes para afectar la pesca y pescadores de todo el país, empezando por el Norte; en la Amazonia el Grupo Romero sigue con la deforestación impune de la misma manera como lo hace Bolsonaro en Brasil. En este lapso ha ocurrido la muerte de jóvenes trabajadores de Mc Donald y otros lugares en condiciones laborales precarias e infra humanas; también la muerte de ciudadanos en Villa El Salvador por deflagración de un camión de gas, ante la nula acción de control y regulación del Estado para el gas domiciliario.

EL PERÚ TIENE UNA AGENDA DE SOBERANÍA.

La Agenda País Soberano exige Recuperar la Patria Saqueada por la corrupción Neoliberal, y está relacionada con toda la estructura política y económica en cuestión.

La Plutocracia y su Gobierno no podrán imponer sus traiciones como si el pueblo estuviese desmovilizado. Ante la crisis se viene un desenlace político nacional: se enfrentan la entreguista derecha neoliberal corrupta con la izquierda popular, que se moviliza y busca su unidad patriótica. Esta tendencia está en expresión en las calles y en las encuestas. Esta Polarización crecía al acercarse las elecciones generales y escalar la crisis del Régimen Neoliberal. Por eso, el Gobierno y la Derecha actúan para darle otro curso inicial al desenlace desde las elecciones complementarias de enero 2020, para que se elija un congreso limitado, subordinado al poder económico ante la crisis del congreso dominado por el corrupto fujimorismo en alianza por el poder económico.

LA CONSTITUCIÓN DE 1993 EN CUESTIÓN.

Está en cuestión la Constitución fujimorista de 1993 y el Régimen Corrupto que impuso. La plutocracia apátrida y el Gobierno, actuando en conjunto, están buscando desaparecer la presencia política de la izquierda. La Izquierda, unida y programática, está con condiciones para encabezar la lucha del Bicentenario por la recuperación de la Patria Hermosa, la nueva constitución democrática del bicentenario y la conquista del pan, del trabajo y la solidaridad.

LA DERECHA BUSCA DIVIDIR AL PUEBLO Y LA IZQUIERDA

En la táctica de la derecha, que desde el Poder Ejecutivo implementa Vizcarra, en primer lugar, apuntan a dividir a las fuerzas de izquierda y despliegan una inmensa campaña de descrédito a la unidad de las fuerzas populares y de izquierda por un cambio constitucional y de Gobierno Democrático. Está demostrado que ante la realización de Voces por Cambio, impulsado por las organizaciones políticas de izquierda, con Verónika Mendoza a la cabeza, en Huancayo y Cusco desde el 2018 y 2019; así como las tres sesiones de la Asamblea Nacional de los Pueblos, realizadas en Huachipa, exigiendo una Asamblea Constituyente y profundos cambios en el régimen económico, político, descentralización, laboral, y el enfrentamiento radical con la corrupción instalada en la institucionalidad estatal y privada; la derecha orquestó toda una campaña para romper ese proceso unitario y de cambio de las estructuras económicas y políticas. Desde el poder mediático “levantó” a todo/as quienes se opusieran a la unidad de la izquierda, incluyendo a alguno/as ex congresistas. Y hasta hoy los operadores mediáticos de la radio y la televisión siguen dando la pauta de que la división de la izquierda es lo que le conviene a los ciudadanos que irrumpen contra el continuismo y exigen un cambio constitucional.

Consideramos un avance muy positivo el impulso de la compañera Verónika Mendoza en sus viajes al interior del país, durante diciembre 2019 y enero 2020, promoviendo la unidad de la izquierda y destacando los cambios de fondo que el país demanda.

FRAGMENTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA

Los resultados electorales demuestran que no obstante la fragmentación de la representación parlamentaria, es inmenso el voto de castigo a la ultraderecha fujimorista, aprista, y de los partidos colaboradores con la mafia: Solidaridad, PPC, Contigo. Han incidido en permitir y dar la impresión falsa que Unión por el Perú con Antauro Humala es una voz disruptiva y radical. No dijeron nada del pacto firmado por Antauro y Hernando de Soto para quitar al Estado la propiedad millonaria del subsuelo minero y pasárselo a empresas saqueadoras, así como la visita de la ex congresista (fujimorista-Solidaridad) Vilcatoma a Antauro, pasó como anecdótica. Tanto el Frepap como Unión por el Perú son la otra cara de la derecha.

LOS ERRORES DE LA CAMPAÑA DE JUNTOS POR EL PERÚ

Se cometieron errores en la Izquierda. Uno de ellos fue el vacío político generado por la Comisión de Campaña de Juntos por el Perú al hacer un cambio de la propuesta política de izquierda, dejando los temas ejes de confrontación radical con el neoliberalismo y reducirse a aspectos críticos y reformas parciales, como la inmunidad parlamentaria y algunos derechos sectoriales parciales. Estos errores permitieron que aparecieran las demagogias de Unión por el Perú, principalmente en el Sur, y en Lima el Frepap, representando la indignación ciudadana. Cuando a mediados de enero, en la misma Comisión de Campaña de Nuevo Perú y Juntos por el Perú, se constató esta situación que nos afectaba profundamente se intentó “un viraje a la izquierda”, pero no se produjo un cambio significativo de los mensajes y la cobertura mediática.

Un aspecto por destacar en la composición de las listas fue que no se consideró las elecciones internas realizadas en el Movimiento Nuevo Perú, donde el dirigente Manuel Dammert ganó el primer lugar de las internas MNP, pero se desconoció dicha elección y se le colocó en el puesto número 12.

La derecha ha conseguido un exitoso resultado desviando el voto indignado hacia las candidaturas de Unión por el Perú y el Frepap. En Lima Metropolitana los electores viraron hacia una opción autoritaria expresada en Urresti, del partido Podemos de Luna Gálvez, como supuesta solución al orden delincuencial.

Ante la crisis se viene un desenlace político nacional: la entreguista derecha neoliberal corrupta enfrenta a la izquierda y el pueblo patria, que se movilizan y buscan su unidad patriótica. Esta tendencia está en expresión en las calles y en las encuestas. Esta polarización crecía al acercarse las elecciones generales y escalar la crisis del Régimen Neoliberal. Por eso, el Gobierno y la Derecha actúan para darle otro curso inicial al desenlace desde las elecciones complementarias de enero 2020, para que se elija un congreso limitado, subordinado al poder económico ante la crisis del congreso dominado por el corrupto fujimorismo en alianza por el poder económico. Pero se equivocan. El pueblo esta movilizado. ¡El pueblo ciudadano es la fuerza de la unidad para luchar y recuperar la Patria en el Bicentenario!

JORGE PIZARRO PACHECO

Dirigente de Nuevo Perú Lima Metropolitana.