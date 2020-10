LA COVID- 19 AUMENTÓ LOS CASOS DE ACCIDENTES CEREBROVASCULARES Y UNA TÉCNICA MÉDICA DENOMINADA BRIDGING PODRÍA SALVAR MUCHAS VIDAS

El cuerpo sin vida de una adolescente de tan solo 15 años fue encontrado en medio de un descampado conocido como San Marcos de la Aguada, ubicado en el Mala, Cañete. Todo indica que el asesino sería un hombre que la citó el día que desapareció y con quien conversaba a través del Facebook.

Fue un grupo de trabajadores que cargaban piedras y arena quienes se percataron del cadáver y avisaron a las Policía.

La familia de la muchacha había reportado su desaparición hace más de un mes. Exactamente ella había salido de su vivienda un 24 de agosto diciendo que se iba a trabajar, pero ya no volvió, generando gran desesperación por parte de su madre que no podía ubicarla.

Hasta el lugar de los hechos llegó un equipo de homicidios de la Dirincri de Lima, agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Dirincri de Chilca, como de la comisaría. Los peritos de criminalística tomaron muestras del cuerpo así como de la zona para encontrar algún rastro del criminal.

CONVERSÓ CON SOSPECHOSO

La madre de la adolescente señaló lo siguiente: “Yo me enteré porque con las fotos que me hicieron llegar, reconocí como estaba vestida. Yo no paré de buscarla, todos los días la he buscado porque la PNP de la Denincri de Chilca nunca se preocupó por ayudarme. Ellos me dijeron que si yo me enteraba de algo, tenía que decírselo para que puedan ir a realizar su trabajo”.

“Yo puse la denuncia el 25 de agosto. Mi hija no me llamaba, no se conectaba a las redes sociales, su teléfono estaba apagado y yo esperaba encontrarla por eso fui a lugares como Lurín, Chilca, entre otros más, colocando su fotografía por si alguien sabía de su paradero”, agregó.

Cabe mencionar que, en al revisar su cuenta de Facebook, se dio con la sorpresa que ella se comunicaba con un hombre identificado como Víctor Cuya, quien la habría recogido el día de su desaparición, pero él le dijo que no la vio el 24 de agosto. “¿Por qué me va a denunciar?, espere, seguro está con sus amigas”, le mencionó el sospechoso.