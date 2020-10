La combi del Congreso no tiene freno

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

Cientos de miles trabajadores estatales despedidos por las reformas económicas que impuso la dictadura de Alberto Fujimori a inicios de la década del noventa, tuvieron como una opción de sobrevivencia la compra de vehículos importados (combis y custers) para dedicarse al transporte público-privado. Iniciando así, la competencia infernal del recojo de pasajeros, de los correteos entre ellos, con la multiplicación de los accidentes de tránsito y la auto precarización laboral de los trabajadores, en este caso: choferes y cobradores.

Treinta años después, el congresista: Marcos Pichilingue, representante de un partido heredero de la dictadura fujimorista como Fuerza Popular y Carlos Simeón Hurtado de Acción Popular, presentaron proyectos de ley, en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, los cuales propone ampliar el permiso a empresas de transporte operan con combis, custers y buses, por seis y diez años respectivamente.

Con su aprobación, prolongarían la continuidad del sistema ‘comisionistas-afiliador’, mediante la cual una sola persona es titular de una ruta y autoriza su uso a transportistas independientes con unidades vehiculares.

UN CAMINO TRAZADO

Daniel Olivares, congresista del Partido Morado, manifestó a Diario UNO: “Estamos en un momento en el cual no nos queda otra que mejorar nuestros servicios, hemos tocado fondo como país, tenemos los peores resultados del mundo en manejo de la pandemia por los problemas estructurales que tenemos, entonces el único caminos es solucionarlos. Es eso o que el último apague la luz”.

Asimismo, destacó: “Entonces, si estamos en el camino, hablando de transporte, en el que hemos creado la Autoridad Única de Transporte (ATU), y si esta es la solución del tema de fondo del transporte, pues tenemos que ayudarlo a que lo haga en Lima y Callao, no ponerle zancadillas a una solución estructural”.

PROPUESTA SIN SUSTENTO

El congresista Olivares refirió: “El problema por mucho tiempo fue que el Callao decía una cosa y Lima Metropolitana otra, en cuanto a transporte, por lo que se creó la ATU para juntar a las dos. Y no podemos decir ahora, que la ATU no hace bien su trabajo y tomar decisiones de este tipo. Basándose en sólo la ocurrencia de unas personas que es lo que ha sucedido con los parlamentarios que han presentado estos proyectos”.

“No sé si se les ha ocurrido a ellos o de repente a los transportistas a quienes se les tenía que ordenar a la fuerza o a quien, entonces no se sabe en donde se originan ideas para dinamitar una solución estructural”, agregó.

“Ahí es donde sale mi reclamo en la Comisión de Transportes y Comunicaciones la semana pasada, cuando lo presenta el parlamentario Pichilingue. Y hoy (ayer) me doy con la sorpresa que una semana después, sin haber recibido ninguna opinión técnica de ninguna entidad del Estado como está escrito en el mis dictamen, pero sí se ha recibido la explicación de Pichilingue y de su invitado: un transportista”, indicó.

“Entonces, por lo que nos han dicho ellos, el pre dictamen tiene que ser aprobado, según dice el dictamen de la Comisión de Transportes. Esto demuestra que no hay seriedad, no podemos aprobar un pre dictamen que no tiene opinión de ningún ente técnico, que no sabemos de dónde ha salido, y que postergará por seis años la reforma de transporte que todos esperamos”, advirtió el parlamentario del Partido Morado.

LEGISLAR POR EL BIEN COMÚN

“Intereses siempre habrán, de negocios formales e informales, todos tienen sus intereses pero lo que está mal es que legislemos en base a intereses y no al bien común. Si el bien común, es que se transforme el transporte lo antes posible pero la ATU que debe tomarse alrededor de dos años en ordenar el transporte, entonces por qué triplicar el tiempo de espera para que podamos tener in sistema integrado de transporte, que es lo que propone la ATU”, subrayó Olivares.

PROPUESTA CUESTONABLE

Luis Gárate, exregidor de Lima Metropolitana señaló a Diario UNO: “Es una propuesta cuestionable, que ahora con la existencia de la Autoridad Única del Transporte (ATU) de Lima y Callao deberíamos apuntar a un esquema más integrado, además un ordenamiento del transporte, que se propugnaba en la reforma, lo que ha continuado de manera parcial”.

SEGURIDAD SANITARIA

“Porque el transporte informal es el que ha generado, todos estos índices de accidentes y de riesgos que vivimos. Pero aún, en la situación de emergencia sanitaria por la pandemia que estamos atravesando, necesitamos un mejor sistema de transporte público”, aseguró.

Para Gárate: “No sólo por un tema de orden, de que no haya correteos, de más formalidad en el trabajo de los conductores y cobradores, sino que haya una mayor capacidad y espacio para que los usuarios viajen de manera digna. Porque muchos de los contagios se están dando en estos vehículos que no cumplen con las mínimas condiciones de seguridad”.

DIVERSOS INTERESES

“Además tiene que ver con que muchos de estos congresistas responderían a agendas de grupos económicos mafiosos, a veces de economías ilegales hasta ilegales. Por eso, no sorprende la promoción de este tipo de proyectos impulsados por estos sectores, que quieren que no avance la formalización del transporte y que continúe la informalidad”, alertó el exregidor metropolitano.