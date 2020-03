La auto denominada “Crisis Pesquera” y la pesca responsable

Daniel Urresti, electo congresista por el movimiento político Podemos Perú, respondió a un mensaje de Keiko Fujimori difundido en redes sociales con motivo de los diez años de existencia de Fuerza Popular.

Fujimori Higuchi se refirió a los “inmensos logros obtenidos en los 90, tales como la pacificación y el rescate económico”, acaso olvidando las graves acusaciones por corrupción durante la dictadura fujimorista, dentro de las cuales se cuentan los informes de la Procuraduría Anticorrupción que dan cuenta de S/ 6 mil millones provenientes de la privatización de empresas estatales, y que Alberto Fujimori habría robado del tesoro público.

La lideresa naranja también manifestó sentirse orgullosa de haber formado Fuerza Popular y renovó su compromiso para consolidar a su partido.

Sin embargo, el electo congresista le salió al frente. “El peor virus que azotó el Perú cumple 10 años. Con sus cabecillas encarcelados y el partido convertido en organización criminal las últimas cepas del fujimontesinismo están bajo control y en franco retroceso”, escribió en Twitter.

10 AÑOS DE FUERZA POPULAR, 30 DE FUJIMORISMO

Para el analista político Miguel Jugo, hay muchos sectores para los que el fujimorismo ya dejó de ser una opción política, debido a la complicada situación legal en que están sus líderes. “Este criterio autoritario, antidemocrático que algunos sectores pueden tener y en los últimos 30 años ha sido representado en diversos momentos por el fujimorismo, no creo que sea una opción de poder al 2021. Pero definitivamente las mafias y grupos corruptos se van a organizar en otros grupos que les den cobijo”, afirmó.

Jugo consideró como posible que el fujimorismo vaya a “continuar tratando de torcer voluntades, sin ninguna duda”, pero que “están debilitados y tienen menos capacidad de acción en el escenario político”. A criterio del fundador de Aprodeh, de esa manera el fujimorismo también se debilita ante los operadores de la corrupción. “Y estos operadores de la corrupción van a buscar a otros personajes que los acojan y protejan. Si el fujimorismo buscaba captar toda una red de corrupción con Hinostroza y ponerla bajo la protección de Keiko Fujimori, de igual modo los grupos corruptos buscarán a las bancadas afines a sus principios, por eso hay que estar muy alertas”, apuntó.

Respecto a Kenji Fujimori, al margen del distanciamiento de su hermana, recordó que los postulados de Kenji están en la misma línea que Fuerza Popular, pues los congresistas de su bancada terminaron apoyando a Pedro Olaechea en la conducción del Congreso. En ese sentido, advirtió que a pesar de las diferencias, Kenji Fujimori podría terminar actuando de manera bastante similar a Keiko, y eso incluiría una eventual protección política a redes de corrupción.

FUERZA POPULAR NO ME REPRESENTA

De otro lado, en una posición distante de su hermana Keiko, Kenji Fujimori manifestó esta semana no sentirse representado por Fuerza Popular. “Quiero decirles que no me siento representado en lo absoluto por Fuerza Popular. Lo que han hecho ellos es destruir la gobernabilidad y la economía del país”, declaró a la prensa tras participar en la audiencia de control de acusación fiscal en su contra por los presuntos delitos de cohecho activo y tráfico de influencias agravado.

A pesar de las tajantes declaraciones del menor de los Fujimori, que incluso afirmó que en Fuerza Popular buscaron tomar “el poder por el poder”, la integrante de la Comisión Permanente, Milagros Salazar, manifestó que el partido naranja no le ha cerrado las puertas al excongresista. “El partido está abierto para cualquier persona que sea simpatizante y que quiera ser parte de Fuerza Popular, incluido Kenji Fujimori”, afirmó.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO