La agricultura familiar es sostén de mercados

En 19,7% disminuyó el volumen total exportado de bienes en noviembre 2020, respecto a similar mes de 2019, debido a los menores envíos de productos tradicionales (-30,6%), mientras que los no tradicionales aumentaron en 7,3%. En términos nominales, el valor total de las exportaciones (US$ 3 492,0 millones) descendió en 9,1%.

Asimismo, el volumen total de las importaciones FOB aumentó en 4,1% por mayores compras de materias primas y productos intermedios (8,1%) y bienes de consumo (9,3%), en tanto que los bienes de capital y materiales de construcción se redujeron en 4,9%. En valores nominales, la importación FOB sumó US$ 3 205,7 millones, superior en 1,0%, respecto al nivel alcanzado en noviembre de 2019.

Debemos indicar que, el índice de precios de exportación FOB se mantuvo al alza por cuarto mes consecutivo al registrar una tasa interanual de 13,1%, mientras que, la de importación FOB disminuyó en 3,0%, en relación a similar mes del año anterior. En el mes de análisis, el saldo comercial en valores reales de 2007 fue deficitario en US$ 136,4 millones, mientras que, en valores nominales fue superavitario en US$ 286,3 millones.

En noviembre de 2020, el valor real de las exportaciones tradicionales retrocedió 30,6%, respecto a similar mes del año anterior. Entre los países que reportaron menor demanda de productos tradicionales figuraron China (-33,3%), EE.UU. (-30,2%), India (-53,1%) y Canadá (-22,8%). Por el contrario, fueron positivos en Corea del Sur (54,5%), Japón (24,5%) y Emiratos Árabes Unidos (205,8%), entre otros.

PRODUCTOS MINEROS

En el mes de análisis, el volumen exportado minero descendió 27,2% en comparación a los niveles registrados en noviembre de 2019 debido a los menores envíos de cobre, oro, plomo, zinc y plata refinada. Las exportaciones de cobre en términos reales sumaron US$ 944,7 millones y disminuyó 32,5% respecto a noviembre 2019. China fue el principal país comprador de este metal, al adquirir el 63,7% del volumen total, con una variación de -38,1%. También descendieron, los envíos de oro (India, Canadá y Suiza), plomo (China), zinc (Brasil, Corea del Sur y China) y plata refinada (Estados Unidos de América). Por el contrario, aumentaron los envíos de hierro (China y Japón) y estaño (China y México).

En noviembre de 2020, el volumen exportado de productos tradicionales pesqueros disminuyó en 81,9%, respecto a similar mes del año anterior, destacaron los menores embarques de harina de pescado hacia China. Asimismo, los envíos de aceite de pescado se redujeron en 37,4% (principalmente China).

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

El volumen exportado agrícola creció en 5,3% por las mayores ventas de café hacia Estados Unidos de América, Alemania y Bélgica. También aumentaron los embarques de azúcar hacia Estados Unidos de América.

PETRÓLEO Y GAS NATURAL

En el mes de estudio, las exportaciones reales de petróleo y gas natural descendieron en 61,7%, debido a la disminución en los volúmenes exportados de petróleo crudo, derivados de petróleo y gas natural. Las exportaciones de petróleo crudo disminuyeron en 52,4%, debido a que no se reportaron envíos hacia Chile, así también, se redujeron los embarques de derivados de petróleo hacia Estados Unidos de América, en particular, carburreactores tipo queroseno para turbinas en las empresas de aviación y residual 6. Asimismo, la exportación de gas natural se retrajo en 20,0%, debido a que no se registraron envíos hacia Francia y Japón.

NO TRADICIONALES

En noviembre de 2020 el volumen de exportación de productos no tradicionales reportó un crecimiento de 7,3% en comparación con similar mes del año anterior, contabilizando cuatro meses de comportamiento positivo; en el resultado del mes de análisis destacó la incidencia de los sectores agropecuario, pesquero y químico.

Los envíos del sector agropecuario se incrementaron en 12,8% por la mayor colocación de uvas, arándanos y jengibre sin triturar o pulverizar (EE.UU. y Países Bajos), entre otros.

Comportamiento similar mostraron los volúmenes exportados de calamar, pota y jibias congeladas (España y Tailandia), conchas de abanico (EE.UU.) y langostino congelado entero (España y Corea del Sur) en el sector pesquero. Los volúmenes exportados del sector químico aumentaron en 16,8%, explicado por la mayor venta de óxido de zinc (Brasil y Reino Unido), placas de polímeros de propileno (EE.UU. y Brasil) y llantas para automóviles de turismo y los de carrera (Ecuador), entre otros.

También, aumentaron los volúmenes exportados de máquinas de sondeo o perforación, autopropulsadas (México), acumuladores eléctricos de plomo (Chile) y grupos electrógenos petroleros de corriente alterna (Puerto Rico y Guatemala) en el sector metalmecánico.

DATO 1

En noviembre 2020, los principales países de destino de nuestras exportaciones fueron China con 29,2%, EE.UU. 15,4%, Corea del Sur 8,7%, Japón 5,0% y Países Bajos 4,0% respecto del valor total real exportado. Las exportaciones hacia China en términos reales totalizaron US$ 843,0 millones, con una variación de -32,4% respecto a similar mes del año anterior.