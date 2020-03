La agricultura familiar en tiempos de coronavirus

El surgimiento del nuevo brote de coronavirus (COVID-19), que ha sido declarado como pandemia, ha golpeado fuertemente a la economía global [1], y tiene inmoviliza­dos a todo el mundo para dete­ner su expansión mundial con cierre de fronteras, estados de emergencia, cuarentena y ais­lamiento social.

En el Perú, el gobierno ha declarado el estado de emer­gencia por quince días y tie­ne paralizado la mayoría de las actividades económicas excepto las actividades extrac­tivas como la minería [2] y la agroexportación; [3] ambos están exceptuados del alcan­ce del decreto de emergencia. Indudablemente, el Covid_19, al igual que otros virus (gri­pe aviar H5N1, gripe porcina H1N1 y la enfermedad de la vaca loca).

Guardan relación con el sistema extractivista- agroex­portador y de explotación de los recursos naturales como un negocio para concentrar la producción de alimentos y be­neficiar a unos cuantos.

LOS MÁS VULNERABLES

En los últimos 30 años, las industrias extractivas en el Perú han entrado en una eta­pa de expansión minera que, junto a la agroexportación, han incrementado las des­igualdades en las zonas rura­les y están degradando a gran velocidad nuestra naturaleza con la ocupación de territo­rios, deforestación, contami­nación ambiental, agotamien­to de fuentes de agua y uso exagerado de agroquímicos.

Incluso en estos tiempos de pandemias, la minería con­tinúa operando con normali­dad; poniendo en grave riesgo la salud de las familias y co­munidades que trabajan la agri­cultura familiar, porque los tra­bajadores mineros provienen de las ciudades y pueden transmitir fácilmente el Covid-19, y los más vulnerables son las mujeres, ni­ños y ancianos del campo que no tienen ni siquiera una mascarilla para protegerse de este virus.

PROBLEMÁTICA DE LOS PRO­DUCTORES AGROPECUARIOS

Con la construcción de los grandes proyectos de irrigación e hidroenergéticos destinados para la agroexportación (Majes Sihuas II, Olmos, Chavimochic, Alto Piura, entre otros), y proyec­tos mineros a gran escala, se está afectando a los territorios y re­cursos naturales donde trabajan miles de familias la agricultura familiar.

El 15% del territorio nacio­nal se encuentra concesionado para la minería, y las principales cuencas hidrográficas del país es­tán sufriendo los graves impac­tos ambientales y sociales. Según el ministerio de Energía y Minas existen más de 8,448 pasivos am­bientales que pone en peligro la producción de alimentos.

Por lo tanto, como país debe­ríamos establecer políticas para evitar la degradación ambiental y proteger a la agricultura fami­liar, dado que los niveles de vida empezarán a declinar en el 2030 si no se toman las medidas inme­diatas [4].

Por otro lado, la situación de pobreza y extrema pobreza de los pequeños agricultores se viene agudizando cada día. Por ejemplo, Cajamarca, que es una región eminentemente minera, es la más pobre del país (37.4 a 46.3% de la población afectada), [5] seguido de Apurímac, Aya­cucho, Huancavelica, Huánuco, Pasco y Puno.

El pequeño subsidio de 380 soles que viene otorgando el gobierno por la cuarentena del Covid-19 no les llegará a todas las familias de las comunidades y pueblos indígenas que traba­jan la agricultura familiar. Sim­plemente porque el sistema de identificación de hogares en condi­ción de pobreza y extrema pobreza es muy precario e insuficiente.

IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR

En esta crisis del Covid-19, la agricultura familiar ha jugado un rol fundamental en el abasteci­miento de los mercados con el 70% de los alimentos orgánicos y de ca­lidad para la alimentación de más de 30 millones de peruanos, in­cluso muchas familias continúan trabajando en sus chacras para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria del país.

Lamentablemente, continúa siendo el sector más excluido, in­visibilizado y maltratado por el gobierno que no valora el gran es­fuerzo que realiza para sostener la canasta familiar.

Ante esta situación, es urgente que se implemente la política de agricultura familiar garantizando el pleno derecho sobre la propie­dad de las tierras comunales e im­pulsar el proceso de ordenamiento territorial con enfoque agroecoló­gico para garantizar el trabajo de más de 2.3 millones de peruanos y peruanas que trabajan la agricul­tura familiar.

Asimismo, se debe garantizar la disponibilidad permanente de agua para la producción de ali­mentos, conservación de ecosiste­mas y el rescate los conocimientos ancestrales de las comunidades campesinas y pueblos indígenas que históricamente han producido sus alimentos en sistemas agroeco­lógicos.

Además, se requiere importan­tes recursos económicos y mayor presupuesto público para garan­tizar la producción de alimentos orgánicos y evitar pérdidas en sus cosechas por diversas situaciones críticas que vienen afrontando en esta emergencia del Covid-19. Seguramente, también, se susci­tarán otros fenómenos naturales producto del cambio climático, que requerirán una atención in­mediata del gobierno.

En estos tiempos de pandemia, y tras el inicio de la declaratoria de emergencia para contener la pro­pagación del coronavirus (COVID-19), diversos mercados elevaron los precios de alimentos como el limón que llegó a costar hasta s/.10 el kilo y la arveja verde s/.3.73 (ver gráfico 2).

El ingreso diario de alimentos al mercado mayorista de Lima se está reduciendo en un 13%, tal como lo registró el Ministerio de Agricultura con el ingreso de 6,573 toneladas de productos en prome­dio de los últimos cuatro martes, [6] y la tendencia al alza en el pre­cio de los productos es inminente dada la situación precaria de los canales de comercialización (pro­ductor, acopiador, transportista, mayorista, distribuidor, minorista y consumidor).

Por ello, el gobierno debería trabajar en emitir normas que faciliten los canales de comercia­lización de sus productos para fortalecer los mercados locales y proteger a las familias que trabajan la agricultura familiar respetando sus modos de vida, sus costumbres, su territorio, sus comunidades y a sus pueblos indígenas. El Estado peruano debería asumir la responsabilidad como garante de derechos de proteger y atender las demandas de los pequeños agricultores.

NOTAS:

[1] Instituto Peruano de Economía – IPE – 2020

[2] El Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Oficio N° 059-2020-EF/10.01 del 17 de marzo de 2020, otorgó conformidad a la propuesta que incluye en la relación de actividades exceptuadas previstas en el literal l) del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM al sub sector minero, a fin de garantizar el sostenimiento de operaciones críticas con el personal mínimo indispensable, en condiciones de seguridad, salud y ambiente

[3] Sergio Castillo Gerente General de la Asociaciones de productores de Cítricos del Perú, señala que no hay interrupción en el proceso productivo y las operaciones de importación y exportación de mercancías no se encuentran restringidas ni limitadas, así como insumos como pesticidas o sustratos. Marzo 2020

[4] Fondo mundial para la Naturaleza – WWF

[5] Instituto de Estadística e informática – INEI, Evolución de pobreza monetaria 2007 – 2018

[6] Sistema de Información de abastecimiento y precios del Ministerio de Agricultura – Minagri 24 marzo 2020.

* Juan Edwin Alejandro

Berrospi | Red Muqui