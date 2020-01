La agenda urgente de la JNJ

Integrantes de la Junta Nacional de Justicia deberán evaluar la remoción o permanencia de 4 jueces supremos y 4 fiscales supremos vinculados a red de los Cuellos Blancos.

Un informe del Instituto de Defensa Legal (IDL), dio cuenta de las tareas urgentes que deberán asumir los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tras su juramentación programada para hoy.

Entre las funciones que asumirá la JNJ, figura la revisión de 2,777 nombramientos, ratificaciones y procesos disciplinarios a magistrados de todo el Perú, realizados por el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), hasta julio de 2018.

De los procesos mencionados, los casos de mayor urgencia serán la revisión de 11 nombramientos y ratificaciones a jueces supremos 4 de ellos vinculados a la red de Los Cuellos Blancos del Puerto (Ángel Romero, Martín Hurtado, Aldo Figueroa y el actual presidente del Poder Judicial y también miembro de la Comisión Especial, José Luis Lecaros). Además, se deberá revisar los procesos de los fiscales supremos Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez Monteza, Pedro Chávarry y Luis Arce Córdova, relacionados a la red de corrupción.

GRAVES ACUSACIONES

El caso de José Luis Lecaros destaca entre el grupo de jueces supremos vinculados a los Cuellos Blancos. Según consigna IDL, a Lecaros se le relaciona con el empresario Salvador Ricci Cortez y con César HinostrozaPariachi, exjuez y presunto cabecilla de la red criminal, que también involucra al ex presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos y a los abogados José Luis Castillo Alva y Humberto Abanto.

Al juez supremo Ángel Romero, en tanto, mantuvo conversaciones telefónicas con Hinostroza, donde intercambió opiniones sobre cómo debía funcionar el sistema anticorrupción, que procesa casos de lavados de activos en los cuales están comprometidos políticos y empresarios.

Los jueces Martín Hurtado y Aldo Figueroa, también vinculados a la red de Cuellos Blancos, habrían coordinado temas judiciales, entre ellos el de Keiko Fujimori, con César Hinostroza y Walter Ríos.

La JNJ también deberá revisar la permanencia de los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez Monteza y Pedro Chávarry, quienes además de estar vinculados a los Cuellos Blancos tienen serios cuestionamientos respecto a sus nombramientos y procesos de ratificación.

El cuarto fiscal supremo que deberá ser evaluado por la JNJ es Luis Arce Córdova, quien representa al Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones. Arce es cuestionado por aparentemente haber beneficiado la inscripción del partido Unión por el Perú a pedido de César Hinostroza.

COMISIÓN ESPECIAL ACTÚA CONTRA LA LEY

El coordinador de Justicia Viva, Luis Purizaga, recordó que desde hace meses se venía cuestionando la presencia de José Luis Lecaros en la Comisión Especial. “Hay elementos para dudar de la independencia de los miembros de esta Comisión, recordemos que la elección de Lecaros como presidente del Poder Judicial fue con 6 votos, uno suyo y otros 3 a 4 de vinculados a Cuellos Blancos”, indicó.

“Por eso pedimos a Gutiérrez que Lecaros no participe en la comisión, porque se vulnera su apariencia de independencia y no podía elegir a personas que posteriormente verían su ratificación, ahí hay un claro conflicto de intereses que no se ha tomado en cuenta”, señaló.

Purizaga remarcó que la Comisión Especial no está cumpliendo con lo dispuesto en la ley orgánica de la JNJ, que establece que la información sobre los puntajes individuales asignados a los postulantes en la entrevista personal, así como la fundamentación de esos puntajes, debe ser pública.

En ese sentido, cuestionó que la Comisión esté dilatando esta publicación, la cual posiblemente sea realizada cuando “ya todo esté consumado”. “Ese no es un actuar transparente ni promueve la participación ciudadana, a pesar de que la ley los obliga, le están sacando la vuelta a la norma, y encima con todos estos cuestionamientos”, añadió.

Por otro lado, se refirió al comunicado emitido por el presidente de la Comisión Especial, Walter Gutiérrez. “Es una pésima señal ese comunicado emitido sin consultar con la fiscal de la Nación ni con la presidencia del Tribunal Constitucional, los propios miembros de la Comisión Especial no están siendo consultados por las decisiones que se van tomando. Este es un detalle grave que no se puede pasar por alto y que embarra aún más el proceso”, apuntó.

Además, indicó que si existiese voluntad para enmendar el error, la Comisión Especial podría suspender la juramentación programada para hoy, pues ya lo hizo en una oportunidad anterior. Por otro lado, señaló que las comunicaciones de los elegidos María Zavala y Marco Tulio Falconí con personajes vinculados a los Cuellos Blancos vulnera la apariencia de independencia que debe tener la JNJ.

Finalmente, indicó que el próximo Congreso podría modificar algunos puntos importantes en la ley orgánica de la JNJ, como establecer un mecanismo para el reemplazo de sus integrantes. “No puede ser que un militante político, solo con pedir licencia, quede apto para integrar la JNJ, eso es terrible, la ley ni siquiera le pide que deje de ser parte del partido, cuando lo que se quiere es evitar el amiguismo y los conflictos de intereses”, comentó.

José Alfredo Madueño