Keiko Fujimori tras reunión con Boluarte: “No seré candidata presidencial, si es que hay adelanto de elecciones”

Reveló este miércoles frente a la prensa a las afueras de la sede del Ejecutivo.

Tras la reunión de este miércoles que tuvo Keiko Fujimori con la presidenta de la República, Dina Boluarte en el Palacio de Gobierno en donde tocaron temas de la crisis social y política, a su salida frente a la prensa, señaló que “si hay un adelanto de elecciones, no será candidata presidencial”.

La lideresa del partido Fuerza Popular, sostuvo que hay una extraña similitud entre la extrema derecha y extrema izquierda, que “lamentablemente boicotearon esta salida, poniendo excusas, señalando que querían una asamblea constituyente o incluso utilizándome a mí, diciendo que todo esto era porque Keiko Fujimori quería candidatear”, enfatizó.

“Si hay un adelanto, no seré candidata presidencial. Lo que no puede ocurrir es que no se encuentre una salida, por eso hago una invocación a los partidos políticos, sobre todo, los que defienden la democracia, que tratemos de encontrar esa solución, todavía quedan dos días para debatir este tema (adelanto de elecciones)”, remarcó.

Así como Fuerza Popular se reunió con la mandataria, también lo hicieron representantes de Somos Perú en la Casa de Pizarro.

Comparte esto: Twitter

Facebook