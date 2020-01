Keiko debe volver a prisión por obstruir a la justicia

La reciente información que el expediente del Ministerio Público sobre el expresidente Kuczynski estuvo en manos de la hija del dictador, quien pretendía entregarlo al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, demuestra la equivocada decisión del Tribunal Constitucional de liberar a Fujimori Higuchi.

El Ministerio Público investiga cómo Keiko Fujimori Higuchi obtuvo el expediente del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, conformado por más de 100 folios, que fueron incautados en el allanamiento a su vivienda realizado el 24 de marzo de 2018, comolo reveló un informe del diario La República.

La historia se remonta a cuando Daniel Salaverry, expresidente del Congreso, entregó a la Fiscalía (2019) un sobre con documentos pertenecientes al exmandatario Kuczynski. Salaverry confesó que el paquete se lo dio Keiko para que se lo entregue al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Así, según Salaverry, en la quincena de agosto de 2018, Keiko Fujimori le pidió que se encuentre con Pedro Chávarry para que le entregue el paquete. La reunión se efectuó pero no se lo entregó porque le pareció una imprudencia.

En setiembre del 2019, cuando fue citado por la Fiscalía Suprema que investiga el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, Salaverry vio el contenido del sobre que tenía manuscritos comprometedores de Kuczynski. Y los entregó para el inició de las investigaciones. A Chávarry se le investiga como presunto miembro de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

ESTÁ PROBADA LA OBSTRUCCIÓN

El analista político Miguel Jugo manifestó a Diario UNO que esta es una prueba clarísima de la capacidad que tiene la señora Fujimori de mover piezas en el Ministerio Público y de interrumpir cualquier proceso judicial.

“Eso es precisamente la muestra que señala el poder y la influencia que tiene cuando está en libertad, pero obviamente todo esto se relativizó cuando ella ingresó a la prisión de Chorrillos”, destacó.

Agregó: “Entonces, esta es una situación clara de cómo funciona la justicia desde la óptica del fujimorismo, por eso ella debe estar en prisión para que el Ministerio Público realice su trabajo con menos contratiempos”.

“Porque con Keiko en libertad con llegada a fiscales supremos, hace que ella tenga mucho poder y se perciba de manera clara el peligro procesal”, advirtió Jugo.

PJ DEBE ORDENAR PRISIÓN PREVENTIVA

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), refirió a Diario UNO que Keiko siempre ha demostrado que tiene influencia en el Ministerio Público, el Poder Judicial, en el mismo Tribunal Constitucional (TC) que la liberó, así como el sector del gran empresariado, sobre todo en la Confiep.

“Con esta información se vuelve a confirmar los lazos con el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, que ella y su partido Fuerza Popular siempre negó. Además queda claro que ella tiene infiltrados en la Fiscalía e incluso en el Equipo Especial Lava Jato”, resaltó.

El referente sindical aseveró: “Esto demuestra que hay suficientes elementos para que el Poder Judicial ordene que la señora Fujimori retorne a la cárcel”.

ABSOLUTAMENTE NAUSEABUNDO

Por su parte, Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, calificó como “absolutamente nauseabundo”, la revelación del poder de Keiko Fujimori sobre el sistema de justicia, quien tenía documentos incautados a PPK por el Ministerio Público.

Asimismo, Cateriano afirmó: “El método de reglaje político para combatir al adversario político ilícitamente, con la complicidad del exfiscal de la Nación”.“En este caso por la salud democrática del país, se debe sancionar con firmeza a los responsables”, exigió el también exministro de Defensa

KEIKO APRENDIÓ DE MONTESINOS Y SU PADRE

El periodista Augusto Álvarez Rodrich indicó que esto revela que la señora Keiko Fujimori tenía o tiene un montón de topos en instancias como la Fiscalía de la Nación, desde donde manipulaba y armaba estas cosas para conseguir sus objetivos políticos.

“También demuestra que ella no estaba interesada en temas como: políticas pública, salud, educación, se pasaba la vida armando planes políticos contra sus enemigos”, señaló.

Rodrich agregó: “Gracias a Dios que no fue elegida presidenta del Perú, porque no estaba preparada emocionalmente para serlo porque no supo procesar una segunda derrota. Y porque además se ve que aprendió a hacer política al lado de lo que hacía Montesinos, su padre (Alberto Fujimori) contra sus rivales”.

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL