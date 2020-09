Karem Roca niega ser parte de una conspiración

Ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el legislador Edgar Alarcón (UPP), Karem Roca Luque, asistente administrativa de Palacio de Gobierno, ratificó su participación en los tres audios propalados en la sesión del Pleno del 10 de setiembre del 2020.

«Los tres audios difundidos ayer, me ratificó, son mi voz. Es mi persona. Pero en un cuarto audio donde se me vincula como parte de un complot, lo niego categóricamente. No es mi voz, no sé por qué están utilizando eso«, dijo la funcionaria de Palacio de Gobierno. «Es una infamia«, agregó.

Seguidamente, Roca negó categóricamente que haya grabado los tres audios y pidió que se haga un peritaje a los mismos. En otro momento, dijo que ella no es parte de ninguna conspiración.

«Vengo de un hogar militar. Los valores de patriotismo los tengo grabados en mi corazón, día tras día. No quiero ser parte de un show mediático«, indicó. También afirmó que dará mayores detalles ante la Fiscalía, pero que «la culpable de estas cosas es la señora«, en referencia a Mirian Morales.

Karem Luque se presentó ante el grupo de trabajo que preside Edgar Alarcón Tejada (UPP), en el marco de las investigaciones a los procesos de contratación de servicios efectuados por el Ministerio de Cultura y otras entidades del Estado, desde el año 2018.