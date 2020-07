K Dyer: La nueva voz femenina del género urbano

Tiene la finalidad de brindar a los espectadores entretenimiento en vivo, manteniendo la calidad de los mejores Live Shows Internacionales bajo las normas legales. Busca crear la experiencia real de vivir un concierto con lo mejor en escenario, luces, sistema de audio y producción.

“Con mucha emoción, les cuento que este será mi Primer Concierto on line junto a toda mi maravillosa banda… Estoy feliz de volver, y aunque no los tendré físicamente, estoy segura que me acompañarán desde su casa. Ya quiero bailar y verlos disfrutar… Nos vemos este 11 de Julio”; dijo la cantante Darcourt que el show empezará a las 7pm en Art Plaza.

”El video Live Streaming es la principal técnica que en estos meses se ha vuelto la herramienta de trabajo, entretenimiento y comunicación para la interacción entre todo el mundo.

Es por eso que “Art Plaza” es un espacio en donde se han realizado grandes eventos nacionales e internacionales de primer nivel y se ha adaptado junto a profesionales del rubro del entretenimiento en vivo, entre ellos el sector peruano de músicos, productores, ingenieros de sonido e iluminación; con la finalidad de emitir conciertos y eventos virtuales de nivel A1 para promover a nuestra industria musical. Con un nivel de producción alto y emisión de primera calidad, tiene el objetivo de brindarle al público un show completo en toda la extensión de la palabra.

La banda juvenil de reggae Temple Sour inaugurará este viernes 10 de julio los primeros live shows en Art Plaza. Seguidamente la cantante de salsa y presentadora de televisión, Daniela Darcourt, se presentará este sábado 11 de julio con su propio live show en este mismo espacio. Los boletos para estos conciertos virtuales ya pueden adquirirse en Teleticket Play (TLK Play). El público podrá disfrutar de una puesta en escena que incluye a todos los músicos en un espectáculo completo con lentes de fibra óptica y pantallas led.

Con años de experiencia en los principales mega conciertos, la productora peruana, Work Shows, apuesta por la calidad y no restar elementos e implementos básicos en un buen evento.

En palabras Miguel Ángel Carrillo, reconocido productor nacional e internacional: “No podemos llamar “Concierto” a un evento de live streaming si este no cuenta con lo mínimo de calidad en sonido, visuales, estructura, equipo en general de un concierto presencial; para estar a la altura es que apostamos por brindar un espacio con profesionales de gran experiencia, de esa manera ya se le puede llamar CONCIERTO. Los que hacemos mega conciertos sabemos todo lo que implica montar un buen show”.

Ante la evidente falta de puestas artísticas en escena para este año, nace “Art Plaza”, un espacio que brindará a gran escala el talento artístico nacional y no tendrá nada que envidiar a otros eventos similares en el mundo.

De esta manera y siguiendo con el protocolo de salubridad #COVID19 emitido por el gobierno peruano y la OMS, estaremos pronto disfrutando de lo mejor en entretenimiento nacional con nuestros artistas favoritos sin necesidad de salir de casa; eventos en diferentes escalas, diferentes costos y para todas las edades. Eventos como conferencias, entrevistas, conciertos, debates o cualquier suceso de interés social, así como también nichos más específicos.