Juntos por el Perú cuestiona presunta censura de la ONPE

Un audio grabado por un dirigente puneño expuso las coordinaciones de orden político que Alberto Fujimori realizó para elegir a candidatos al Congreso por Fuerza Popular. En un alarde de su nivel jerárquico, el dictador mencionó hasta el número en la lista que debía ocupar el aspirante a congresista.

Una grabación difundida en redes sociales reveló una conversación telefónica entre Alberto Fujimori y el dirigente puneño Crisóstomo Benique, en la cual el dictador le asegura a su interlocutor que será candidato al Congreso con el número 4 de la lista de Fuerza Popular.

Para diversos analistas, esto ha confirmado que la influencia de Alberto Fujimori en Fuerza Popular no solo se mantiene vigente, sino con una importante actividad y jugando un rol decisivo en el armado de la lista de candidatos al Congreso, a pesar de estar cumpliendo una condena de 25 años en el Penal de Barbadillo.

En el breve diálogo difundido, Fujimori le indica a Benique “yo soy un experto en estas cosas pues… yo le he echado un ojo a usted… va a ser congresista, olvídese”. Luego, finaliza la comunicación con una invitación para almorzar. Benique, que fue descalificado por el Jurado Electoral Especial (JEE), confirmó que fue él quien grabó el diálogo y que además se reunió en más de una ocasión con el dictador en la cárcel.

Tras la revelación, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), César Cárdenas, explicó que los internos no pueden tocar temas políticos ni hacer coordinaciones como lo ha hecho Fujimori, pues al estar privados de su libertad se les restringen ciertos derechos. Debido a ello, anunció que se realizará un proceso disciplinario en contra del reo. “Tras las evaluaciones se verá si (Fujimori Fujimori) continúa en su régimen (penitenciario) o si se le pone en régimen de mayor restricción, pero eso es lo que se puede hacer”, indicó.

Cárdenas también advirtió que, solo desde julio, Alberto Fujimori ha recibido un promedio de cinco visitas diarias. “Desde julio a la fecha tenemos registradas 757 visitas para Fujimori. Este hecho será un tema materia de evaluación para que se haga un uso razonable de las visitas”, aseguró. Por ello, la investigación a realizar incluye revisar el acceso al teléfono, las llamadas y también analizar las visitas recibidas y los fines que tendrían las mismas.

SE BURLÓ DEL PAÍS

Para el exdirector de Aprodeh, Francisco Soberón, el INPE debe iniciar el anunciado proceso disciplinario porque ha quedado demostrado que el condenado Fujimori “no guarda ningún respeto por sus responsabilidades como reo”. “Por el contrario, está ejerciendo la conducción de una campaña electoral, y esto evidencia que su mentado problema de salud ha sido una burla para el país. Esto además desenmascara a sus abogados que siguen insistiendo por recuperar ese falso indulto humanitario otorgado por Kuczynski y que con justicia se logró revocar”, afirmó.

Soberón consideró que Fujimori está activo en la conducción de Fuerza Popular. “De eso no cabe la menor duda, y se confirma con la elección de la vieja guardia del fujimorismo como Martha Chávez y otros candidatos”.

Además, advirtió que el anunciado recambio en el fujimorismo fue solamente una farsa. “Nunca hubo un recambio en Fuerza Popular. Solo cambiaron algunos nombres, pero siempre ha mantenido el mismo comportamiento mafioso y criminal desde su fundación. ¿Cuántos parlamentarios de este partido tienen procesos y denuncias pendientes? Esto desnuda la naturaleza y el carácter del fujimorismo, tanto el histórico como el actual”, denunció.

De otro lado, consideró que el Jurado Electoral Especial deberá evaluar si estima alguna sanción contra el candidato fujimorista Diethell Columbus por haber participado en las reuniones entre Benique y Fujimori, y de ese modo haberse convertido en cómplice en una falta al orden penitenciario.

HACE LO QUE LE DA LA GANA

Por su parte, el analista político Miguel Jugo advirtió que, a pesar de estar en la cárcel, Alberto Fujimori “está haciendo lo que le da la gana”. “El INPE tiene la obligación de limitar esta situación, porque sentimos que está viviendo del Estado y no sabemos porque los peruanos debemos mantener a una persona que sigue haciendo su vida como si nada hubiese pasado. Por otro lado, está claro que Fuerza Popular depende de Alberto Fujimori y eso es una muestra de que la mafia está vivita y coleando”, señaló.

El analista recordó que Alberto Fujimori ha fingido durante años ser un enfermo terminal, y que aunque para la mayoría de la ciudadanía estaba claro que eso era una mentira, los funcionarios del INPE no repararon en ello. Por otro lado, refirió que los excongresistas de Fuerza Popular que visitaban a Fujimori en la prisión ya perdieron esa prerrogativa, por lo que “va siendo hora de que el INPE se ponga los pantalones y advierta que estamos ante una persona que infringe las reglas y miente al país a pesar de tener la condición de un sentenciado”.

Además, indicó que “El fujimorismo ha estructurado una estrategia de participar en varias formaciones políticas y hasta disimular el color de su logotipo,pero el pueblo debe estar atento para no tener un Congreso como el anterior. Confío en que tengamos un Parlamento diferente que efectivamente luche por la democracia y contra la corrupción”, añadió.

FAMILIAR DE VÍCTIMAS EXIGE EXPLICACIONES

Gisela Ortiz, familiar de las víctimas de La Cantuta, calificó de “vergüenza” el hecho de que las autoridades de la Diroes permitan estas comunicaciones que ponen en cuestión todo el sistema de justicia que “debería garantizar que el reo cumpla con rigurosidad la condena impuesta”. Indicó además que esto no es un hecho de ahora, pues en campañas anteriores se supo a través de los medios del uso político que Fujimori daba al penal donde se encuentra internado.

“Ahí se juntaban candidatos y se repartía material de propaganda; en el caso del partido de Fujimori, al margen de los nombres que les pongan en cada año, sigue siendo una mafia delincuencial, y que el propio condenado por delitos de derechos humanos sea quien elige a los candidatos refleja la esencia de ese partido que busca obstaculizar la vida democrática en el país”, comentó.

Ortizafirmó que resulta evidente que Alberto Fujimori es quien arma la lista de candidatos, y que Fuerza Popular es un feudo de los Fujimori. “Él y su hija Keiko eligen a dedo a los candidatos, sin ningún tipo de participación interna de sus bases ni proceso democrático”, cuestionó.

También señaló que el dictador no ha aprendido de sus errores y que “es una pena que un hombre viejo no saque lecciones de lo que ha hecho, que no se haya dado el tiempo de hacer esa evaluación interna sobre su vida en general”. “Eso le hace pensar que la manera como él entiende la política es algo bueno cuando en realidad es un modo delincuencial y corrupto que le ha hecho daño al país y a él mismo que está en la cárcel”, indicó.

Finalmente, Ortiz advirtió que las instituciones electorales deben reflexionar sobre su desempeño ya que no existe control alguno sobre la forma en que se eligen los candidatos. “Que este delincuente se comporte de esta manera demuestra que los sistemas de control están fallando. Durante la dictadura, el país ha sufrido con una década de corrupción y criminalidad. Los familiares de las víctimas exigimos una explicación de esta burla a la justicia”, expresó.

MONTESINOS VS PÉREZ

Para Jugo, Vladimiro Montesinos está jugando su propio partido, ya que nunca habría dejado de mantener “en vilo” a Fuerza Popular con las cosas que pueda decir en los interrogatorios. “Obviamente sus declaraciones ante el fiscal Pérez tendrían un efecto sobre la audiencia de prisión preventiva de Keiko Fujimori, por eso no ha querido declarar”, advirtió.

En tanto, Francisco Soberón indicó que la opinión pública merece una explicación del INPE y del Poder Judicial sobre las condiciones de internamiento de Montesinos Torres, por no haber atendido los requerimientos del Ministerio Público. “Se debe explicar las razones para que de forma tan reiterada se continúe evadiendo los interrogatorios dispuestos por la Fiscalia en el caso de Keiko Fujimori”, apuntó José Alfredo Madueño