Juega el campeón del mundo

Aldair Fuentes, jugador peruano fue presentado hoy de manera oficial como refuerzo del club Fuenlabrada de la Segunda División de España, desde donde espera dar el gran repunte en el fútbol europeo.

«Ir a Europa es complicado para cualquier futbolista porque es otra competencia, empiezas de cero pero la mayor oportunidad para tener continuidad es esforzándome. He venido a un gran club, con muchos objetivos», dijo en la conferencia de prensa.

Sobre su posición en el campo comentó: «Cuando converse con el técnico vamos a sacar algunas conclusiones, el jugador siempre tiene que estar presto para lo que requiera el técnico y voy a esforzarme para siempre hacerlo de la mejor manera».

Al ser preguntado sobre su decisión de ir a Fuenlabrada cuando también tenía otras alternativas señaló: «La decisión fue por cómo me plantearon el objetivo, me gustó, busqué un poco y vi que en los últimos años siempre pelean arriba y se ve un buen grupo, eso me inclinó para elegir este equipo. Desde ayer que llegué a pasar las pruebas se ve un buen ambiente y eso es muy importante».

El jugador expresó su agradecimiento por los años en el club Alianza Lima. También tuvo emotivas palabras hacía el exentrenador «íntimo» Pablo Bengoechea, quien le dio su respaldo para poder acentuarse como titular.

«El ‘profe’ (Pablo Bengoechea), que me dio todo su respaldo y me hizo debutar en un clásico. Estoy agradecido con los hinchas del club que me mandaron mensajes de apoyo».

Agregó: «Mis papás me dijeron que aún no he ganado nada, que empiezo de cero nuevamente y tengo que esforzarme para mostrar mi mejor versión acá. La familia es un plus muy importante en la vida de un futbolista», consideró.