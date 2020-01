JNJ tendría que investigar y el Poder Judicial inhibirse de participar en Comisión Especial

El Jurado Nacional de Elecciones anunció que no se cancelarán las inscripciones políticas de los partidos que no alcancen superar la valla electoral. Analistas cuestionan decisión a 11 días de las elecciones congresales

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que no se aplicará la valla electoral para cancelar la inscripción de los partidos políticos que participen en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 y no alcancen el 5% de votos válidos a nivel nacional.

“Con relación a la valla de cancelación de la inscripción de organizaciones políticas, el pleno del JNE indicó que no corresponde aplicar el artículo 13, inciso a), de la Ley de Organizaciones Políticas porque se trata de un proceso extraordinario y no de una elección general como establece esta norma”, precisó en un comunicado el ente electoral.

En consecuencia, no se cancelará la inscripción de los partidos que no alcancen los siete representantes al Congreso en más de una circunscripción electoral, ni de aquellos que no lleguen a superar el 5% de votos válidos. Tampoco perderán la inscripción los partidos políticos que no participen en las elecciones del 26 de enero.

Según el jefe de la Misión para Perú de Idea Internacional, Percy Medina, lo indicado por el JNE está basado en que la ley señala que la pérdida de inscripción aplica en elecciones generales, no en elecciones extraordinarias. “No es una decisión nueva, era algo predecible, solo que no se había anunciado”, afirmó.

DEMORA INNECESARIA

El anuncio del JNE generó diversas críticas, pues promoverá un escenario político al 2021 igual de caótico por la cantidad de partidos con inscripción vigente. El historiador y sociólogo Nelson Manrique cuestionó el anuncio del JNE, al que calificó como “una garantía de ingobernabilidad a futuro”, mientras que Fernando Tuesta Soldevilla, expresidente de la Comisión de Alto Nivel que tuvo a su cargo la elaboración de los proyectos para la reforma política, consideró que es una decisión errónea la adoptada por el JNE, y que ésta tendrá efectos negativos para el 2021. “A 11 días de la elección, sacan este comunicado cuestionable. Es una interpretación absolutamente formalista”, indicó.

Por su parte, el analista político Miguel Jugo señaló a Diario UNO que “el JNE debió dar esta información al inicio del proceso, y no esperar a menos de dos semanas de las elecciones para publicitar esta noticia”. “De alguna forma genera una insatisfacción en la población, porque así como dijeron que los excongresistas podían participar, ahí debieron dar todas las reglas, no dejar para el final estas cosas”, apuntó.

Aunque según la ley electoral es en elecciones regulares que se pierde la inscripción, a criterio de Jugo lo realizado por el JNE “es una interpretación rígida de la norma”. “Pudieron haber avanzado respecto a la pérdida de la inscripción para quienes no llegaban al 5%, considero que el jurado pudo ser más creativo”, agregó.

El analista advirtió que esta decisión beneficia a los partidos que estaban en claro riesgo de no pasar la valla electoral, y que hacia el 2021 “vamos a tener el mismo elenco (político). Respecto a la posibilidad de que esta decisión del JNE termine favoreciendo a algunos partidos políticos debilitados que podrían recomponerse de cara al 2021, indicó que si estos siguen en la misma línea “no van a recomponer nada”.

Por otro lado, Jugo remarcó la importancia que tendrá el próximo Congreso para terminar las reformas judicial y política, además de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional.

“La reforma política debe ser bastante clara, lamentablemente estamos cargando una fórmula absurda de años anteriores, incluso hay partidos que no han recogido firmas y han ganado su inscripción en el Poder Judicial, es una situación que el próximo Congreso tiene que comenzar a definir. Este año y medio que van a tener deben abocarse en dejarnos en mejor situación para el 2021 y tener una democracia sostenida, sin partidos vientre de alquiler”, añadió.

Finalmente, cuestionó la posibilidad de tener más de 30 partidos políticos en pugna en las elecciones presidenciales del Bicentenario. “Y hay un detalle importante, el JNE no ha estado avanzando en la normatividad para la inscripción de nuevos partidos, pero el 2021 si van a haber partidos nuevos que van a inscribir su comité, quizás tengamos 30 partidos y ahí ya no habrá ninguna situación que salve a quienes no sean capaces de pasar la valla”, concluyó.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO