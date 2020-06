JNE posterga revocatoria de autoridades regionales y municiples

Ante las recientes publi­caciones en algunos medios de comunicación sobre la no devolución de computa­doras portátiles (laptops) al Congreso por parte de un grupo de exlegisladores, en las que se incluyó su nombre, el exparlamen­tario Alberto Quintanilla Chacón negó de forma en­fática que tenga pendiente la entrega de la laptop al Legislativo, pues el 22 de enero pasado hizo el pago del seguro correspondiente por el aparato de cómputo siniestrado. Abono que fue informado de manera inmediata al área de seguros del Parlamento, con el voucher respectivo.

“ Me sorprende que el Congreso haya difundido un informe que no se ajusta a los hechos, señalando que tengo pendiente el pago del seguro del equipo, cuando este pago lo he realizado en enero y lo he comunicado en su debido momento al área responsable, que es la oficina de seguros del Congreso”, manifestó.

En otro momento, Quinta­nilla Chacón expresó su saludo a toda iniciativa fiscalizadora, pero —anotó—que esta labor debe de ser “rigurosa y seria” porque de caso contrario pierde credibilidad. Por ello, demanda a la directiva del Parlamento a corregir el documento con la lista de deudores referida y re­tirar su nombre de esa relación por haber sido consignado de forma errada. “Así como el Con­greso ha emitido este informe equivocado, espero que tenga la seriedad para rectificarse y enmendar su error”, aseveró.